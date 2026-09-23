Έλον Μασκ: «Μεγάλος ηγέτης» ο Σι Τζινπίνγκ -«Η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία»

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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε σχόλια που έκανε στη διάρκεια συνέντευξής του στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV σήμερα.

Ο δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε τον Σι Τζινπίνγκ «μεγάλο ηγέτη» και υποστήριξε πως «επί της προεδρίας του η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία»- αναφερόμενος στην πρόοδο που διαπιστώνεται από τα νέα κτίρια και τις υποδομές που κατασκευάστηκαν στη χώρα.

«Είναι επίσης προφανές, απλώς περπατώντας στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη», πρόσθεσε.

Ο Μασκ αναφέρθηκε επίσης στο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής της Tesla, το οποίο βρίσκεται στη Σανγκάη, χαρακτηρίζοντας την ομάδα «απίστευτα ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη». «Το εργοστάσιο της Tesla στη Σανγκάη είναι ένα στολίδι – είναι πανέμορφο, στην πραγματικότητα, αν έχει βρεθεί ποτέ κανείς εκεί», δήλωσε.

Στις ΗΠΑ ο Κινέζος πρόεδρος

Οι δηλώσεις του Μασκ έρχονται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην αμερικανική πρωτεύουσα από το 2015.

Οι δύο ηγέτες είναι προγραμματισμένο να έχουν αύριο τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους φέτος, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

Ο Μασκ αναμένεται να παραστεί με αλλους Αμερικανούς επιχειρηματίες στο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος προς τιμή του Σι την Πέμπτη, με οικοδεσπότη τον Τραμπ.

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