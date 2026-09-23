Ο Αντώνης Ρέμος θα κινηθεί νομικά εις βάρος influencer για συκοφαντική δυσφήμηση

Ο Αντώνης Ρέμος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά από βίντεο που ανέβασε γνωστή influencer στο tik - tok στο οποίο έκανε αναφορές για τον τραγουδιστή και ισχυρίστηκε πως γνωρίζει πράγματα που τον αφορούν.

«Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Τα δημόσια πρόσωπα είναι συνηθισμένα να αντιμετωπίζουν και αρνητικά και θετικά σχόλια. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ποινικές διώξεις ούτε αγωγές σε ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν αυστηρή κριτική. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Δεν μπορούν να μας συμπαθούν όλοι και κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας συμπαθεί. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει μια γραμμή κόκκινη που ο Αντώνης Ρέμος, όπως πιστεύω και οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας, εάν γράφονται εξωφρενικά ψέματα, τα οποία τον δυσφημούν, όταν παραβιάζονται αυτά τα όρια, υπάρχει ο νόμος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια κυρία, την οποία δεν τη γνωρίζει ο Αντώνης Ρέμος, η οποία υπερέβη τις κόκκινες γραμμές και τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του. Τα ψέματα τα οποία διέδωσε σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την παρακολουθούν στο διαδίκτυο», τόνισε ο κ. Δημητρακόπουλος στην εκπομπή Πρωινό

«Είναι αισχρά ψέματα. Όχι απλώς δεν ισχύουν. Μιλάμε τώρα γίνεται μια υποτιθέμενη καταγγελία με μεγάλη ευκολία και αναφέρεται σε ένα γεγονός, κατά την ίδια γεγονός, πριν από το ’99 νομίζω αναφέρεται. Η ίδια λέει ότι ήταν 7 ετών τότε, η μητέρα της εργαζόταν σε νοσοκομείο προφανώς, έκανε εισαγωγή ο Ρέμος και ξέρουν και οι δυο τους το γιατί. “Και τότε εσύ ζούσες στα δικά σου άκρα και είχες τα δικά σου σκοτάδια”. Αφήνει δηλαδή υπαινιγμούς ότι ο Αντώνης Ρέμος έκανε μια εισαγωγή στο νοσοκομείο και ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αφήνει τον κόσμο να πιστεύει χίλια δυο πράγματα. Γιατί έγινε αυτή η εισαγωγή και τα παραλληλίζει ενδεχομένως με τον συγχωρεμένο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό είναι πολύ προσβλητικό», συμπλήρωσε

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