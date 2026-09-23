Γιώργος Λιάγκας: Τι είπε για το βαμμένο του μαλλί

Ό Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του αποκάλυψε ότι προσπάθησε να αφαιρέσει τη βαφή από τα μαλλιά του, καθώς δεν του άρεσε το αποτέλεσμα που είχε στην πρεμιέρα του «Πρωινού».

«Ναι, είναι κάτι όμως που δεν το ‘χω κρύψει. Έχουνε γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή», είπε ο παρουσιαστής.

«Το… το παραπήγαμε χθες. Όμως, να σου πω κάτι; Κάθισα χθες, παιδιά, και πλενόμουν μία ώρα έτσι…Σήμερα είναι πιο natural. Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει…», πρόσθεσε.

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