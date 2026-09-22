Μάστορας για Μαζωνάκη: «Είναι τεράστια η απώλειά του, δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

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Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

«Είναι τεράστια η απώλειά του, μεγάλη στεναχώρια. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήμασταν κοντά με τον Γιώργο και έξω από το Voice», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης ολοκληρώνοντας.

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