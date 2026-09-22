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ΚΡΗΤΗ

Επιδοτήσεις: Από το myAgro… στο “myFiasko”; (video)

μαμουλακης
clock 20:59 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Τις αστοχίες της πλατφόρμας Myagro και τα προβλήματα με τις δηλώσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «40 μέρες. Τόσο χρειάστηκε για να γίνει το “πολύ σημαντικό βήμα”… πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης στις 6/8 παρουσιάζοντας πανηγυρικά την πλατφόρμα Myagro, έλεγε ότι για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15/9, η προκαταβολή θα πληρωθεί έως τις 31/10. Μόνο που σήμερα και ενώ οδεύουμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα ΚΥΔ της Κρήτης αλλά και σε όλη τη χώρα χτυπούν συναγερμό. Δηλώσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, το σύστημα κολλάει, η διασταύρωση ΑΤΑΚ με ΚΑΕΚ έχει γίνει γόρδιος δεσμός και οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάνουν τις αιτήσεις λένε: ξεχάστε τον Οκτώβριο.

Και πλέον δεν συζητάμε για μια απλή τεχνική αστοχία. Συζητάμε για τις επιδοτήσεις από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών.

Η κυβέρνηση έστησε την παρουσίαση πριν εξασφαλίσει ότι δουλεύει το σύστημα. Και τώρα ο αγρότης καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό. Οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν είναι κυβερνητικό πείραμα. Είναι εισόδημα. Και απαιτούνται καθαρές απαντήσεις. Τώρα πριν να είναι αργά για τους αγρότες.».

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Χάρης Μαμουλάκης
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