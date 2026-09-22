Λύθηκε το μυστήριο με τα νεκρά ψάρια στην Παμβώτιδα: Επιβεβαιώθηκε ιός

Λύθηκε το μυστήριο με τα νεκρά ψάρια που ξεβράζονταν στη λίμνη Παμβώτιδα, στα Ιωάννινα καθώς τελικά επιβεβαιώθηκε η παρουσία ιού.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Απρίλιο, συναγερμός είχε σημάνει στις υγειονομικές αρχές των Ιωαννίννων, καθώς νεκρά ψάρια του ξενικού είδους «πεταλούδα» εντοπίζονταν στη λίμνη, και μέχρι τότε δεν είχε αποσαφηνιστεί η αιτία. Ωστόσο άμεσα είχε κινητοποηθεί η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, η οποία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων ψαριών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως σήμερα (22/09), οι αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα έδειξαν την παρουσία του ιού της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου (SVCV), με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Ο ιός εντοπίστηκε σε νεκρά ψάρια του είδους πεταλούδα (Carassius spp.) που είχαν συλλεχθεί από τα νερά της λίμνης. Η παρουσία του ιού, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η περίοδος ωοτοκίας και η θερμοκρασία του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο θνησιμότητας που είχε καταγραφεί.

Τα μέτρα που θα ληφθούν

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων για την υγειονομική προστασία της ιχθυοπανίδας και την αποτροπή πιθανής εξάπλωσης του ιού. Με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, Ευθαλίας Οικονόμου, απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος ζώντων ιχθύων από και προς την Παμβώτιδα, καθώς και οποιαδήποτε διακίνηση ζωντανών ψαριών εντός της περιοχής της λίμνης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν προληπτικό και υγειονομικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία του οικοσυστήματος και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε παρακείμενες υδάτινες μάζες ή εκτροφεία. Δεν επηρεάζεται η αλιεία στη λίμνη των Ιωαννίνων, καθώς η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη διακίνηση ζωντανών ιχθύων.

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