Τομέας Ενέργειας ΠΑΣΟΚ για πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό και υπερκέρδη για το Δημόσιο

«Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταίας στιγμής. Χρειάζονται σχέδιο, ουσιαστική στήριξη και ειλικρίνεια», «γιατί η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να αρχίζει κάθε φορά όταν ο λογαριασμός φτάνει στην πόρτα του πολίτη», αναφέρουν ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας, Φραγκίσκος Παρασύρης, σε κοινή ανακοίνωσή τους σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, υπό τον τίτλο: «Πανικός αντί για σχεδιασμό και υπερκέρδη για το Δημόσιο».

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση «μας προετοιμάζει» για μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει «κάτω από 1,75 ευρώ/λίτρο», και σχολιάζει πως «το να μην ξεπεράσουμε ένα περσινό αρνητικό ρεκόρ δεν είναι επιτυχία». «Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή ‘γλιτώσαμε τα χειρότερα'. Χρειάζονται πραγματική ανακούφιση», τονίζουν.

Αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα, από τις 26 Αυγούστου, και είχε θέσει το ζήτημα των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα και της φορολόγησης τους, «την ώρα που στην Ευρώπη η συζήτηση βρισκόταν ήδη στο τραπέζι, με τη δική μας κυβέρνηση απούσα». Όμως, προσθέτουν, «στη ΔΕΘ, όπου παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δεν ακούσαμε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τώρα, εκ των υστέρων, ακούμε για ‘μέτρα' και ‘παζάρια' στην Ευρώπη».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παρασύρης σημειώνουν πως το κρίσιμο ερώτημα είναι «πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει το Δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων», διότι -όπως τονίζουν- «η αύξηση που πληρώνει ο πολίτης στην αντλία οφείλεται και στο ΦΠΑ». Ζητούν συνεπώς «καθαρές απαντήσεις» ως προς τα εξής: «Πόσα επιπλέον χρήματα εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ της ακρίβειας; Πόσα από αυτά επιστρέφονται πραγματικά στα νοικοκυριά; Ποια είναι η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την ενεργειακή ακρίβεια;».

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