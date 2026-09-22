Δεν ήταν μόνο η φωνή του, ήταν η ψυχή του. Αυτός ήταν ο Γιώργος

Αυτός ήταν ο Γιώργος. Ένας άνθρωπος συναισθηματικός και ευαίσθητος, με απλότητα, αυθεντικότητα και, πάνω απ’ όλα, μια βαθιά ανθρωπιά.

Ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν πραγματικά για τους ανθρώπους γύρω του. Για το κοινό του, τους συνεργάτες του, τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και για εκείνους που μπορεί να μην γνώριζε προσωπικά. Βοηθούσε αθόρυβα, χωρίς να επιδιώκει την προβολή και χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα. Έκανε πράξη τα λόγια του Κυρίου, γιατί το ήθελε, το ένιωθε, το πίστευε!!

Στη σκηνή ήταν μια έντονη προσωπικότητα. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα του καλλιτέχνη, υπήρχε ένας άνθρωπος που, όπως μαρτυρούν πολλές στιγμές της ζωής του, δεν άφησε τη δόξα να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του. Αντίθετα, παρέμεινε προσηλωμένος σε αυτό που ήταν: ένας άνθρωπος με καλοσύνη και μεγαλείο ψυχής.

Χαρακτηριστικό είναι ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία του στο Ηράκλειο, το 2022. Ο Γιώργος κατεβαίνει από τη σκηνή και κατευθύνεται προς μια ομάδα θαυμαστών που βρίσκεται σε αναπηρικά αμαξίδια και δεν έχει τη δυνατότητα να χορέψει όπως οι υπόλοιποι θεατές.

Δεν προσπερνά. Τους πλησιάζει, χαμογελά, τραγουδά μαζί τους και μοιράζεται τη στιγμή. Για εκείνον, δεν ήταν μια απλή κίνηση απέναντι σε θαυμαστές. Ήταν ένας τρόπος να τους προσφέρει λίγη από τη χαρά και την ενέργειά του, λίγη από την καρδιά του.

Και αυτή είναι ίσως μία από τις πολλές εικόνες που αποτυπώνουν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη. Πολλά είναι τα παραδείγματα που συνθέτουν την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και αναδεικνύουν έναν άνθρωπο χαρισματικό, ιδιαίτερο και γενναιόδωρο συναισθηματικά.

Αυτός ήταν ο Γιώργος που έφυγε. Ένας άνθρωπος με μεγαλείο ψυχής, που άφησε το δικό του αποτύπωμα όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στις ζωές των ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή απλώς τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Η Ελλάδα αποχαιρετά έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο που για πολλούς υπήρξε κάτι περισσότερο από μια φωνή και μια παρουσία στη σκηνή.

Ο Γιώργος θα παραμένει ζωντανός στις μνήμες όλων εκείνων που τον αγάπησαν, μέσα από τη μουσική του, τις στιγμές του και κυρίως μέσα από την ανθρωπιά που άφησε πίσω του.

* Χριστίνα Μαστρογιαννάκη - δημοσιογράφος

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