Super League: Πέρασε η πρόταση για μελέτη κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

ο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα, παρουσία των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ της Super League, με θέμα τις αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, μέσω της συμμετοχής των μελών του Συνεταιρισμού, σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης/ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.







Στο τραπέζι έπεσαν δύο προτάσεις και τελικά καταψηφίστηκε παμψηφεί η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη που προβλέπει να γίνει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Deloitte), σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων.







Αντιθλετως απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του συνεταιρισμού και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, για διαίρεση των τηλεοπτικών δια 14 καθώς αντέδρασαν σ' αυτήν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό.







Όλες οι ομάδες, παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι θα τιμήσουν τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια που έχουν σε ισχύ έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση.