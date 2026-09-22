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ΚΡΗΤΗ

"Ναυάγιο" η τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης - Χωρίς αντίλογο η δομή μεταναστών στους Αθανάτους

δομή μεταναστών
clock 18:06 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, με αντικείμενο τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο.

Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος και το ασφυκτικό τελεσίγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η πλειοψηφία των δημάρχων του νησιού δεν έλαβε μέρος, υποβαθμίζοντας τη συζήτηση σε μια διαδικασία χωρίς ουσία.

Το κυριότερο, ωστόσο, είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν παρουσίασε καμία απολύτως εναλλακτική πρόταση, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Με το χρόνο να έχει πλέον εξαντληθεί, η εξέλιξη αυτή ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την υλοποίηση της αρχικής απόφασης του Υπουργείου. Όλα δείχνουν ότι η δομή θα προχωρήσει οριστικά στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, μια επιλογή που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

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