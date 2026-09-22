Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatargate

Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου «Qatargate».

Η ελληνική Βουλή μπορεί να προχώρησε σε άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του ελεγχόμενου βουλευτή, ωστόσο η απόφαση αυτή, επί της ουσίας, μένει στα χαρτιά.

Δεν χρειάστηκε να εκτελεστεί, καθώς όπως έγινε γνωστό και από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας το ένταλμα που είχαν εκδώσει οι βελγικές αρχές ανακλήθηκε και ως εκ τούτου εξέλιπαν όλοι οι λόγοι εκτέλεσής του μετά την σχετική άδεια από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως εξάλλου είχε προαναγγείλει και κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της άρσης ασυλίας του, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές που τον είχαν καλέσει και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική Δικαιοσύνη, εισφέροντας όλα εκείνα τα στοιχεία για να καταδείξει, όπως υποστηρίζει, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα του αποδίδονται.

Κατέθεσε στις βελγικές αρχές

Το στίγμα των προθέσεών του να εμφανιστεί με δική του βούληση στις βελγικές δικαστικές αρχές, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες, είχε δώσει ο ίδιος ο βουλευτής πριν ακόμα την ανάκληση του εντάλματος. Μάλιστα, σημείωνε τότε ότι η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί, έπειτα από συνεννόηση των νομικών εκπροσώπων του με τις βελγικές αρχές. Όπως και τελικά έγινε.

Γεγονός που, όπως φαίνεται και εκ του αποτελέσματος, συνεκτιμήθηκε από τις αρμόδιες βελγικές αρχές οδηγώντας στην ανάκληση του εντάλματος που εκείνες είχαν εκδώσει, προκαλώντας την έναρξη της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην επίτροπος, από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση αυτή επανήλθε στο δικαστικό προσκήνιο, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα, ζητώντας μάλιστα και ο ίδιος από τη Βουλή να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που είχε καταθέσει ο βουλευτής κατά τη συζήτηση στη Βουλή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, της οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Όπως υποστηρίζει, ο ρόλος του ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Επιπλέον, έχει πει ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές που έλαβε ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις ελληνικές αρχές και φορολογημένες.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, για τις ελληνικές δικαστικές αρχές ο φάκελος αυτός έχει κλείσει αφού δεν υπάρχει πια ενεργό ένταλμα.

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