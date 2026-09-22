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ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Θα ξεπεράσουν τους 230.000 οι εκτοπισμένοι στην Υεμένη τους επόμενους μήνες

υεμενη, οηε
clock 22:43 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να χρειαστούν τους επόμενους μήνες περίπου 230.000 εκτοπισμένοι στην Υεμένη και άλλοι 10.000 που αναζητούν καταφύγιο στο Τζιμπουτί, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ύστερα από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 130.000 έχουν εκτοπιστεί εντός της Υεμένης και περίπου 3.000 άλλοι διέφυγαν στο Τζιμπουτί.



Ωστόσο, οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν, αντίστοιχα στους 230.000 και 10.000 τους επόμενους μήνες, ανακοίνωσε ο Μπαμπάρ Μπαλόχ, εκπρόσωπος της UNHCR, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η εντατικοποίηση των συγκρούσεων στην Υεμένη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους μαζικούς εκτοπισμούς και αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων αναμένεται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τόσο εντός της Υεμένης όσο και στο Τζιμπουτί, τη Σομαλία και άλλες χώρες», δήλωσε ο Μπαλόχ.

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