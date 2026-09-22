Ο ντεκαφεϊνέ έχει τα ίδια οφέλη με τον κανονικό καφέ;

Από την περιεκτικότητά του σε καφεΐνη μέχρι τα πιθανά οφέλη του, όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε για τον ντεκαφεϊνέ.



Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα στον κόσμο. Πολλοί απολαμβάνουν τον καφέ, αλλά θέλουν να περιορίσουν την πρόσληψη καφεΐνης, είτε για προσωπικούς λόγους είτε για λόγους υγείας. Για αυτούς, ο καφές χωρίς καφεΐνη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Ο ντεκαφεϊνέ μοιάζει με τον κανονικό καφέ, με τη βασική διαφορά ότι έχει αφαιρεθεί από αυτόν το μεγαλύτερο μέρος της καφεΐνης. Ακολουθεί μια αναλυτική ματιά στον ντεκαφεϊνέ, καθώς και στα πιθανά οφέλη και μειονεκτήματά του για την υγεία.

Τι είναι ο ντεκαφεϊνέ και πώς παρασκευάζεται;



Ο ντεκαφεϊνέ είναι ο καφές που παρασκευάζεται από κόκκους από τους οποίους έχει αφαιρεθεί περισσότερο από το 97% της καφεΐνης. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για την απομάκρυνση της καφεΐνης από τους κόκκους του καφέ. Οι περισσότερες χρησιμοποιούν νερό, οργανικούς διαλύτες ή διοξείδιο του άνθρακα. Στη διαδικασία με διαλύτες, οι κόκκοι πλένονται με τον διαλύτη μέχρι να απομακρυνθεί η καφεΐνη και στη συνέχεια ο διαλύτης αφαιρείται. Η καφεΐνη μπορεί επίσης να απομακρυνθεί με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα ή φίλτρου άνθρακα, σε μια μέθοδο που είναι γνωστή ως «Swiss Water Process».







Πότε το τζίντζερ έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά και πώς θα το καταλάβεις



Η αφαίρεση της καφεΐνης γίνεται πριν από το καβούρδισμα και το άλεσμα των κόκκων. Εκτός από την περιεκτικότητα σε καφεΐνη, η διατροφική αξία του καφέ χωρίς καφεΐνη είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με εκείνη του κανονικού καφέ. Ωστόσο, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, η γεύση και το άρωμα μπορεί να γίνουν ελαφρώς πιο ήπια, ενώ μπορεί να αλλάξει και το χρώμα του καφέ. Αυτό μπορεί να κάνει τον καφέ χωρίς καφεΐνη πιο ευχάριστο για όσους είναι ευαίσθητοι στην πικρή γεύση και το έντονο άρωμα του κανονικού καφέ.

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Ο ντεκαφεϊνέ είναι πραγματικά απαλλαγμένος από καφεΐνη;



Ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν είναι εντελώς απαλλαγμένος από καφεΐνη. Στην πραγματικότητα, περιέχει διαφορετικές ποσότητες καφεΐνης, συνήθως περίπου 2 mg ανά φλιτζάνι, οι οποίες όμως μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 mg σε ένα φλιτζάνι περίπου 240 ml. Παρότι, λοιπόν, ο ντεκαφεϊνέ δεν είναι εντελώς χωρίς καφεΐνη, η ποσότητα που περιέχει είναι συνήθως πολύ μικρή.







Είναι ντεκαφεϊνέ καλός για την υγεία;



Παρότι στο παρελθόν ο καφές είχε συχνά αντιμετωπιστεί ως ένα ρόφημα που θα πρέπει να αποφεύγεται, η πραγματικότητα είναι ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως μπορεί να έχει αρκετά οφέλη για την υγεία. Η κατανάλωσή του έχει συσχετιστεί με πολλά οφέλη, τα οποία αποδίδονται κυρίως στην περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά και άλλες βιοδραστικές ουσίες.

Ο καφές αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές αντιοξειδωτικών στη δυτικού τύπου διατροφή, και αυτό ισχύει και για τον καφέ χωρίς καφεΐνη. Τα βασικά αντιοξειδωτικά τόσο του κανονικού καφέ όσο και του ντεκαφεϊνέ είναι τα υδροξυκινναμικά οξέα και οι πολυφαινόλες. Τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των δραστικών ενώσεων που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιορίζεται η οξειδωτική βλάβη και ενδεχομένως να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και ο διαβήτης τύπου 2.







Ωστόσο, τα συγκεκριμένα οφέλη του ντεκαφεϊνέ είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την κατανάλωση καφέ χωρίς να διαχωρίζουν τον κανονικό από τον ντεκαφεϊνέ, ενώ ορισμένες δεν περιλαμβάνουν καθόλου καφέ χωρίς καφεΐνη. Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες είναι παρατηρητικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν πως ο καφές είναι η αιτία των συγκεκριμένων οφελών, αλλά μόνο ότι η κατανάλωσή του συνδέεται με αυτά. Αυτό που φαίνεται, πάντως, είναι ότι ο καφές, συμπεριλαμβανομένου του ντεκαφεϊνέ, δεν είναι απαραίτητα τόσο επιβαρυντικός όσο συχνά θεωρούνταν. Ακολουθούν ορισμένα από τα πιθανά οφέλη του.

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Διαβήτης



Η κατανάλωση τόσο κανονικού καφέ όσο και του καφέ χωρίς καφεΐνη έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφορετικών ερευνητικών μελετών, κάθε επιπλέον φλιτζάνι καφέ την ημέρα μπορεί να συνδέεται με μείωση του κινδύνου κατά 6% έως 11%. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, οι οποίοι επίσης επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, δεν μπορούν πάντα να αποκλειστούν.

Θνησιμότητα



Η κατανάλωση καφέ έχει επίσης συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, καθώς και θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο. Τα ευρήματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες έρευνες που εξέτασαν ειδικότερα τις διαφορές μεταξύ καφέ χωρίς καφεΐνη και καφέ με καφεΐνη.

Πηγή: jenny.gr

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