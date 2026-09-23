Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβίθια με μπασμάτι και ταχίνι

Υλικά
Για 4 άτομα
400 γρ. ρεβίθια, βρασμένα και στραγγισμένα
200 γρ. ρύζι μπασμάτι
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 καρότο, τριμμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
45 ml ε.π. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ταχίνι
1 κ.γ. κουρκουμά
½ κ.γ. κύμινο
1 φύλλο δάφνης
700 ml ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
1 κ.σ. σταφίδες, προαιρετικά
1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Ξεπλένουμε πολύ καλά το ρύζι μπασμάτι μέχρι το νερό να βγαίνει σχεδόν καθαρό και το αφήνουμε να στραγγίσει για λίγα λεπτά.
Βήμα 2
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1΄ ακόμη.
Βήμα 3
Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα ρεβίθια, το μπασμάτι, τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε για 1΄.
Βήμα 4
Προσθέτουμε το ζεστό νερό ή τον ζωμό, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε να πάρει βράση.
Βήμα 5
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για 15΄, χωρίς να ανακατεύουμε, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.
Βήμα 6
Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι με 3 κουτ. σούπας ζεστό νερό, 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο και τον χυμό του λεμονιού.
Βήμα 7
Περιχύνουμε το φαγητό με το μείγμα, ανακατεύουμε, αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά και το αφήνουμε με κλειστό το καπάκι για 5΄.
Βήμα 8
Αφρατεύουμε προσεκτικά με πιρούνι, προσθέτουμε τον άνηθο, τον μαϊντανό και τις σταφίδες αν χρησιμοποιήσουμε, και ανακατεύουμε απαλά.
Βήμα 9
Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή χλιαρό.
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