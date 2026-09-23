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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβίθια με μπασμάτι και ταχίνι

ρεβιθια
clock 11:32 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Για 4 άτομα

400 γρ. ρεβίθια, βρασμένα και στραγγισμένα

200 γρ. ρύζι μπασμάτι

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 καρότο, τριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

45 ml ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ταχίνι

1 κ.γ. κουρκουμά

½ κ.γ. κύμινο

1 φύλλο δάφνης

700 ml ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.σ. σταφίδες, προαιρετικά

1 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Ξεπλένουμε πολύ καλά το ρύζι μπασμάτι μέχρι το νερό να βγαίνει σχεδόν καθαρό και το αφήνουμε να στραγγίσει για λίγα λεπτά.

Βήμα 2

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1΄ ακόμη.

Βήμα 3

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα ρεβίθια, το μπασμάτι, τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε για 1΄.

Βήμα 4

Προσθέτουμε το ζεστό νερό ή τον ζωμό, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε να πάρει βράση.

Βήμα 5

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για 15΄, χωρίς να ανακατεύουμε, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.

Βήμα 6

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι με 3 κουτ. σούπας ζεστό νερό, 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο και τον χυμό του λεμονιού.

Βήμα 7

Περιχύνουμε το φαγητό με το μείγμα, ανακατεύουμε, αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά και το αφήνουμε με κλειστό το καπάκι για 5΄.

Βήμα 8

Αφρατεύουμε προσεκτικά με πιρούνι, προσθέτουμε τον άνηθο, τον μαϊντανό και τις σταφίδες αν χρησιμοποιήσουμε, και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 9

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή χλιαρό.

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