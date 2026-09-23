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ΚΡΗΤΗ

Θεία Λειτουργία στο Δάσος του Ρούβα (εικόνες)

δάσος ρούβα λειτουργία
clock 11:38 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρουσία πιστών της περιοχής, τελέστηκε και φέτος, το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Συλλήψεως του Τίμιου Προδρόμου στο Δάσος του Ρούβα, στα ορεινά του Νομού Ηρακλείου, με την Ενορία Γέργερης να εύχεται: Χρόνια πολλά σε όλους!

Οπως γράφει το Διαsosτε τη Μεσαρά, παραμονή & ανήμερα της 23ης Σεπτεμβρίου, γιορτάζεται η σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου από την ηλικιωμένη μητέρα του, την Αγία Ελισάβετ, ύστερα από την αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στον πατέρα του, τον ιερέα Ζαχαρία

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