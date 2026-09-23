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GOSSIP - LIFESTYLE

Κρίνο και Αγκάθι: Όλα όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

σειρα
clock 12:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Ηλία Δρογούτη, ο καταδικασμένος για τον φόνο, Μάρκος Αρβανίτης, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Τριπόλεως και επιστρέφει στην Πλατανιά Αρκαδίας. Η είδηση σκορπά χαρά στους Αρβανιταίους, αλλά ξυπνά τον πόνο και την οργή στους Δρογουταίους, καθώς οι δύο οικογένειες κουβαλούν εδώ και χρόνια μια βαθιά έχθρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, η οικογένεια Δρογούτη πλήρωσε βαρύ τίμημα. Οι Αρβανιταίοι κατηγόρησαν τον Ηλία για κλοπή και ισχυρίστηκαν ότι ο Μάρκος τον σκότωσε σε άμυνα. Όλοι τούς γύρισαν την πλάτη και, για να επιβιώσουν, αναγκάστηκαν να στείλουν την κόρη τους, Λευκή, σε ορφανοτροφείο. Τώρα, η επιστροφή του Μάρκου έρχεται να αναστατώσει ξανά την Πλατανιά, αφού, μετά από τόσα χρόνια στη φυλακή, εμφανίζεται έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα που κανείς δεν γνωρίζει. Ποια είναι και τι κρύβει η παρουσία της; Ο Μάρκος δεν αφήνει περιθώρια για ερωτήσεις. Τους ανακοινώνει πως θα την παντρευτεί. Και προς έκπληξη όλων, κανονίζει ο γάμος τους να γίνει την ίδια κιόλας μέρα…

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