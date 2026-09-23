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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: «Τρέχει» για ώρες το νερό μετά το σπάσιμο αγωγού – Διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση (βιντεο)

σπασμένος σωλήνας
clock 07:47 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό πρόβλημα από σπάσιμο αγωγού ύδρευσης καταγράφεται από τα ξημερώματα στους Αθανάτους Ηρακλείου, με μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν χαθεί στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου, η βλάβη σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ενώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΗ ήταν αδύνατη, καθώς η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ξεκινά στις 7:30.

Όπως αναφέρει ο κάτοικος, ακόμη και η τηλεφωνική προώθηση που προβλέπεται για επείγουσες βλάβες δεν φαίνεται να είχε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα το νερό να συνεχίζει να χάνεται για αρκετές ώρες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν εύλογα ερωτήματα για την ποσότητα νερού που χάθηκε μέχρι να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων συνεργείων.

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Αθανάτοι σπασμένος αγωγός
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