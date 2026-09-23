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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φθινόπωρο σήμερα με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

βροχή ηράκλειο
clock 08:09 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην Κρήτη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τα ξημερώματα στο Ηράκλειο πέφτει βροχή, χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής δημιουργηθεί προβλήματα.

Ωστόσο οι πολίτες και κυρίως οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς σε σημεία του οδοστρώματος, τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο συσσωρεύονται νερά με κίνδυνο ολισθηρότητας των οχημάτων.

Σταδιακή βελτίωση του καιροί αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε πτώση, και Ηράκλειο, η μέγιστη τιμή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24°C.

Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες/βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας σταδιακά στα πελάγη τα 6 μποφόρ.

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