Γαλλία: Υπάλληλος καθαριότητας πέταξε σκουπίδια σε κανάλι

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο στη Γαλλία που κατέγραψε μαθητής και δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram καθώς εμφανίζεται εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας να απομακρύνει απορρίμματα από τον δρόμο, με αποτέλεσμα μέρος αυτών να καταλήγει στα νερά του καναλιού Saint-Martin.

Το περιστατικό έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή το συγκεκριμένο κανάλι έχει ανοίξει προσωρινά για κολύμβηση, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβαν οι γαλλικές αρχές για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφονται στη χώρα λόγω του παρατεταμένου καύσωνα.

Dimanche soir, un internaute a publié sur Instagram une vidéo montrant un agent de propreté de la Ville de Paris en train d’évacuer, à l’aide d’un karcher, des déchets laissés sur la chaussée près du canal Saint-Martin. Plusieurs détritus sont projetés dans l’eau. pic.twitter.com/FRbbnIVkj1 — Le Figaro (@Le_Figaro) June 22, 2026

Το βίντεο καταγράφηκε από πολίτη που βρισκόταν στην περιοχή και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα φαίνεται υπάλληλος καθαριότητας να χρησιμοποιεί εξοπλισμό καθαρισμού κοντά στο κανάλι Saint-Martin, ενώ απορρίμματα παρασύρονται και πέφτουν μέσα στο νερό. Η εικόνα προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων επισήμαναν ότι στο ίδιο σημείο είχαν βρεθεί λουόμενοι λίγες ώρες νωρίτερα. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από σχόλια που αμφισβητούσαν τις συνθήκες καθαριότητας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζουν οι δημοτικές αρχές. Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με το σχετικό βίντεο να αναπαράγεται από ενημερωτικούς ιστότοπους και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.







Γιατί επιτράπηκε η κολύμβηση

Η δημοτική αρχή του Παρισιού είχε ανακοινώσει ότι από την προηγούμενη Τετάρτη έως και τις 4 Ιουλίου οι πολίτες μπορούν να κολυμπούν στο κανάλι Saint-Martin. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Οι αρχές αναζήτησαν τρόπους ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να δροσίζονται και να προστατεύονται από τις ακραίες συνθήκες. Η πρωτοβουλία είχε παρουσιαστεί ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό ήρθε να δημιουργήσει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση της καθαριότητας και την εικόνα των δημόσιων χώρων.

Η απάντηση του Δήμου Παρισιού



Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο Δήμος του Παρισιού προχώρησε σε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι η ενέργεια του εργαζομένου δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με δημοτικό αξιωματούχο που μίλησε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, οι εργαζόμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα σε συγκεκριμένα σημεία του πεζοδρομίου ώστε να απομακρύνονται από τα συνεργεία αποκομιδής. Όπως ξεκαθαρίστηκε, δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση η απόρριψη σκουπιδιών μέσα στο κανάλι, ενώ το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη περίπτωση και όχι ως πάγια πρακτική των υπηρεσιών καθαριότητας.

Παρέμβαση του νέου δημάρχου

Θέση για το θέμα πήρε και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Παρισιού, Emmanuel Grégoire. Ο ίδιος χαρακτήρισε το συμβάν απαράδεκτο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες εικόνες δεν συνάδουν με τις αρχές λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. «Αυτό δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι της καθαριότητας επιτελούν σημαντικό έργο και δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται συλλογικά εξαιτίας μιας μεμονωμένης ενέργειας. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι θα εξεταστούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού και ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι επιχειρεί να αναδείξει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον εικόνα και να αξιοποιήσει τους υδάτινους χώρους της πόλης ως σημεία αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

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