Γαρμπή: " Ο γιατρός μου επέβαλε αφωνία και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου"

Η Καίτη Γαρμπή όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της χρειάστηκε να ακυρώσει μέρος από τις συναυλίες της λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της. Όπως ανέφερε ο γιατρός της έχει επιβάλει αφωνία και ειδική αγωγή, προκειμένου να προστατευτεί η φωνή της.

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», είπε η τραγουδίστρια.

«Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».

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