Χειλάκης: "Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν ήμουν μικρός τους θαύμαζα απίστευτα, αλλά όταν τους γνώρισα έπαψα να τους θαυμάζω"

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε στους ηθοποιους που θαύμαζε μικρός, εξηγώντας πως όταν τους γνώρισε, έπαψε πια να τους θαυμάζει.

«Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις και να μιλάς καθ' υπερβολήν γι' αυτούς. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε. Αν δεν θαυμάσεις καθ' υπερβολήν είσαι ελαχίστως ανάπηρος, γιατί δεν μπορείς να θαυμάσεις λέγοντας "ε, καλός είναι". Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, ποιος είναι αυτός που τείνεις να γίνεις κι εσύ. Εγώ έχω θαυμάσει συναδέλφους, έχω θαυμάσει νέα παιδιά. Έχω θαυμάσει τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ντρέπομαι να το πω», ανέφερε.

«Δεν θα πω ποιους θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός. Δεν θα πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Οι συμπεριφορές απογοητεύουν. Οι συμπεριφορές οι οποίες είναι καταχρηστικές. Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο», είπε.

Διαβάστε επίσης

Μάρω Κοντού: Γενέθλια στο νοσοκομείο

Στάθης Σχίζας: Μιλάει πρώτη φορά για τη δικαστική διαμάχη με τη Soula Glamorous