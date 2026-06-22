Στάθης Σχίζας: Μιλάει πρώτη φορά για τη δικαστική διαμάχη με τη Soula Glamorous

Ο Στάθης Σχίζας μίλησε στην εκπομπή Breakfast και για πρώτη φορά απάντησε για τη δικαστική του διαμάχη με την Soula Glamorous. Ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους στα δικαστήρια.

«Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα, γιατί στο τέρμα θα φτάσω. Και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα, όχι στη συγκεκριμένη κυρία αλλά γενικά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ότι ευελπιστώ και αυτός είναι ο σκοπός μου, μέσα από τη δική μου διαμάχη να εξιλεωθεί πολύς κόσμος. Να υπάρξει πλέον αποκατάσταση σε αυτό το πράγμα του ανώνυμου πληκτρολογίου και ανώνυμου bullying. Και βρισκόμαστε τώρα σε μία εποχή που το ψυχολογικό bullying για το βάρος, για τα ρούχα, για τα νύχια… ανθίζουν, έτσι; Και βλέπουμε αυτοκτονίες, μαυρίλες, καταθλίψεις… κι όλα αυτά κατά βάθος τα δημιουργούν αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι.

Δεν πρέπει να τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί όσο τους αφήνουμε τόσο θα συνεχίζουνε. Οι εξηγήσεις αυτές θα ζητηθούν στο δικαστήριο κι αυτές όχι από εμένα. Απλά εγώ θα είμαι παρών» , ανέφερε χαρακτηριστικά.

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