Παπαληγούρα: «Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω»

Η Λένα Παπαληγούρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και η ίδια μίλησε για τον θάνατο του πολυαγαπημένου της πατέρα.

«Πέρασα μια χάλια χρονιά. Δεν πήρα καθόλου άδεια. Την ημέρα της κηδείας του πατέρα μου, πήγα στην παράσταση να παίξω. Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω. Θα μπορούσα να την έχω, φαντάζομαι… Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ. Η ομάδα και η παραγωγή, ήταν πολύ μαζί μου όλοι. Και επίσης, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν ήταν ξαφνικό. Οπότε υπήρξαν οι μέρες που ήταν και δυσκολότερες…

Οπότε ήτανε μέρες που ήταν πιο δύσκολες οι πριν, ας πούμε, από την ίδια τη μέρα (της κηδείας)… Εντάξει, ήταν δύσκολο. Αλλά ο κόσμος έπαιρνε —αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό— τηλέφωνο στο θέατρο και μου έλεγε συλλυπητήρια», είπε η ηθοποιός.

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