Η Θήβα τίμησε τη Χάρις Αλεξίου δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Ωδείο

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Μουσικής, η Θήβα τίμησε την Χαρούλα Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, ο Δήμος Θηβαίων απέδωσε τιμές στη Χάρις Αλεξίου, η οποία κατάγεται από τη Θήβα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού

«Το να δίνετε το όνομά μου στο Δημοτικό Ωδείο αυτής της πόλης είναι κάτι που με ξεπερνά. Γιατί ένα ωδείο δεν είναι ένα κτίριο. Είναι ένα σπίτι που γεννιούνται όνειρα», ήταν τα λόγια της.

«Σας ευχαριστώ που βάζετε το όνομά μου σε έναν χώρο όπου θα ακούγεται μουσική και μετά από εμάς. Εκεί όπου παιδιά θα μαθαίνουν, θα προσπαθούν, θα ονειρεύονται. Γιατί αυτό μένει. Να παραδίδουμε κάτι όμορφο στους επόμενους. Εμείς θα παραδίδουμε μουσική και τραγούδι», πρόσθεσε.

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