Στο «κίτρινο» η μισή Κρήτη για φωτιές - Δείτε τον Χάρτη Κινδύνου για σήμερα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι συγκεκριμένες περιοχές εντάσσονται στην Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή), γεγονός που σημαίνει ότι οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση αυξημένου αριθμού πυρκαγιών, ενώ ενδεχόμενες εστίες μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη μορφολογία εδάφους ή τοπικούς ανέμους.

Στο επίπεδο υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Αττική, η Αργολίδα, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βοιωτίας. Αυξημένη επικινδυνότητα καταγράφεται επίσης σε αρκετά νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Μυτιλήνη, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος.

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα:

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Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αποτελεί βασικό εργαλείο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας και εντάσσεται στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2». Εκδίδεται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και αποτυπώνει το επίπεδο επικινδυνότητας που αναμένεται να επικρατήσει το επόμενο 24ωρο.

Βασικός στόχος της έκδοσής του είναι η έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να τεθούν σε αντίστοιχη κατάσταση ετοιμότητας και να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, υπενθυμίζοντας την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Τι σημαίνει η Κατηγορία Κινδύνου 3

Η Κατηγορία Κινδύνου 3 χαρακτηρίζεται ως «Υψηλή» και υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, αναμένεται να εκδηλωθεί μεγαλύτερος αριθμός συμβάντων σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα της αντιπυρικής περιόδου, ενώ αρκετές από τις πυρκαγιές που ενδέχεται να ξεσπάσουν μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στον έλεγχο και την κατάσβεσή τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως οι άνεμοι, η ξηρότητα της βλάστησης και η μορφολογία του εδάφους, οι οποίοι μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Οι πέντε βαθμίδες επικινδυνότητας:

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιλαμβάνει συνολικά πέντε κατηγορίες επικινδυνότητας. Η Κατηγορία 1 αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο, ενώ η Κατηγορία 2 σε μέσο κίνδυνο, που θεωρείται συνηθισμένος για τη θερινή περίοδο.

Η Κατηγορία 4 αφορά πολύ υψηλό κίνδυνο, όπου ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Στην κορυφή βρίσκεται η Κατηγορία 5, η οποία χαρακτηρίζεται ως κατάσταση συναγερμού και ενεργοποιείται μόνο σε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, όταν ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών είναι εξαιρετικά μεγάλος.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες στις περιοχές υψηλού κινδύνου να επιδείξουν αυξημένη προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά στην ύπαιθρο.

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