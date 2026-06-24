Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη γιατρό που κατέληξε από σοβαρές επιπλοκές στον τοκετό

Ο θάνατός της σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό της, καθώς οι συνθήκες της επιπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η 36χρονη γιατρόςγέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μυτιλήνη. Αρχικά η κατάσταση της υγείας της δεν φαινόταν να παρουσιάζει ανησυχία.

Επιπλοκές, εισαγωγή στη ΜΕΘ και διακομιδή

Το Σάββατο, μία ημέρα μετά τον τοκετό, εμφάνισε επιπλοκές, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασής της.

Τη Δευτέρα (22/6) κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Βοστάνειο).

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αποφασίστηκε αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό.

Υπό διερεύνηση τα αίτια θανάτου

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ. Πέτρος Μαχαίρας, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι όλοι είναι συγκλονισμένοι από την εξέλιξη και ότι αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια.

Ποια ήταν η 36χρονη γιατρός

Σύμφωνα με μαρτυρία στο ﻿lesvosnews.net, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δεν λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο.

Βαρύ το κλίμα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όσους συνεργάστηκαν μαζί της και όσους γνώριζαν την ανθρώπινη πλευρά της.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη άφησε πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.

Ένα παιδί που ήρθε στον κόσμο μέσα στη χαρά της ζωής, την ώρα που η μητέρα του έδινε τη δική της μάχη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως. Αυτό που μένει αυτή την ώρα είναι η βαθιά θλίψη για έναν νέο άνθρωπο που χάθηκε πρόωρα και άδικα, έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φροντίδα των άλλων.

Η Λέσβος σήμερα θρηνεί. Και μαζί της θρηνεί ένας ολόκληρος χώρος που ξέρει καλά τι σημαίνει προσφορά, εφημερία, αγωνία, ανθρώπινη αντοχή. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν απλώς από τη ζωή. Αφήνουν πίσω τους ένα κενό που φαίνεται στους διαδρόμους, στις βάρδιες, στις σιωπές των συναδέλφων τους.

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