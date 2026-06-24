ΤΕΤ.24 Ιου 2026 11:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη (εικόνες)

προτομή νίκου ξυλούρη
clock 11:25 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επέστρεψε σήμερα στην Πλατεία Κύπρου, η προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του, ένα έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

προτομή νίκου ξυλούρη

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, η προτομή έπεσε θύμα άγριου βανδαλισμού, όταν άγνωστοι «αποκεφάλισαν» το γλυπτό, αποκόπτοντας το κεφάλι από το σώμα.

Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη.

προτομή νίκου ξυλούρη

Η προτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από το καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ η βάση της προτομής συντηρήθηκε επίσης αφιλοκερδώς από καλλιτέχνη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Τρίτη λέμβος ανοιχτά των Καλών Λιμένων - 115 άτομα μέσα σε λίγες ώρες

Κρήτη: Οι τελευταίες ώρες της Σταυρούλας Λεβεντάκη, πριν τη δολοφονία (βίντεο)

Κρήτη: Γυναίκα κλώτσησε αστυνομικό και του έσπασε το χέρι

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νίκος Ξυλούρης Προτομη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis