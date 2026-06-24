Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη (εικόνες)

Επέστρεψε σήμερα στην Πλατεία Κύπρου, η προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του, ένα έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, η προτομή έπεσε θύμα άγριου βανδαλισμού, όταν άγνωστοι «αποκεφάλισαν» το γλυπτό, αποκόπτοντας το κεφάλι από το σώμα.
Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη.
Η προτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από το καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ η βάση της προτομής συντηρήθηκε επίσης αφιλοκερδώς από καλλιτέχνη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.
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