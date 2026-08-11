Η κανέλα επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Τι δείχνουν οι μέχρι σήμερα έρευνες για την επίδραση της κανέλας στο σάκχαρο, ποια ποσότητα έχει μελετηθεί και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την εντάξετε στη διατροφή σας.







Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους για να υποστηρίξουν τη συνολική τους υγεία, πέρα από μια ισορροπημένη διατροφή και την τακτική άσκηση. Βότανα, μπαχαρικά και άλλα φυτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, καθώς μελετάται αν μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου χρόνιων νοσημάτων ή να υποστηρίξουν τη διαχείριση ήδη υπαρχουσών παθήσεων.

Ένα από τα πιο δημοφιλή μπαχαρικά που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η κανέλα. Εκτός από το χαρακτηριστικό άρωμα και τη γεύση της, περιέχει φυσικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Ανάμεσα στα πιθανά οφέλη που έχουν μελετηθεί είναι η υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, η προστασία του νευρικού συστήματος, η μείωση της φλεγμονής, αλλά και η συμβολή στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης σε φυσιολογικά όρια αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, μιας νόσου που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η κανέλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών επιστημονικών μελετών, οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν η καθημερινή κατανάλωσή της μπορεί πράγματι να συμβάλει στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Η κανέλα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την ανακούφιση από τη φλεγμονή και την υποστήριξη της καρδιαγγειακής και νευρικής υγείας. Σήμερα, εκτιμάται επίσης για τη γεύση της, αλλά και για τη δυνατότητά της να υποστηρίζει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και τη διαχείριση του βάρους.







Μειώνει η κανέλα το σάκχαρο στο αίμα;



Ναι, η έρευνα δείχνει ότι η κανέλα, η οποία προέρχεται από τον φλοιό των δέντρων του γένους Cinnamomum, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Εκτεταμένη έρευνα διαπίστωσε ότι η κανέλα μείωσε το σάκχαρο στο αίμα μακροπρόθεσμα (όπως μετράται με την HbA1c) κατά 0,1% και το σάκχαρο αίματος νηστείας κατά σχεδόν 11 mg/dL σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS). Ωστόσο, άλλες μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή της στην HbA1c ενδέχεται να μην είναι τόσο σημαντική.







Η κανέλα μπορεί επίσης να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η οποία αντανακλά το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνεται το σώμα στην ινσουλίνη. Η χαμηλή ευαισθησία στην ινσουλίνη (αντίσταση στην ινσουλίνη) αποτελεί βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2.



Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις της κανέλας στη μείωση του σακχάρου στο αίμα έχουν επικεντρωθεί σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Τα πιθανά οφέλη της για άτομα χωρίς διαβήτη παραμένουν ακόμη ασαφή.



Πώς μειώνει η κανέλα το σάκχαρο στο αίμα;



Η κανέλα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα με διάφορους τρόπους:





Ενισχύει τη δραστηριότητα των υποδοχέων της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική απομάκρυνση της γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος.







Συμβάλλει στο αίσθημα του κορεσμού.



Μειώνει τη φλεγμονή και την κυτταρική βλάβη, παράγοντες που σχετίζονται με τον διαβήτη τύπου 2.



Μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης μετά το γεύμα και επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων.







Πόση κανέλα χρειάζεστε για να μειώσετε το σάκχαρο στο αίμα;



Οι μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει δόσεις κανέλας που κυμαίνονται από 0,5 έως 6 γραμμάρια, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε λιγότερο από ένα τέταρτο του κουταλιού του γλυκού έως περίπου 2,3 κουταλάκια του γλυκού. Στόχος είναι να καταναλώνετε περίπου 0,5 έως 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα ημερησίως, πασπαλισμένη στο φαγητό και κατανεμημένη μέσα στην ημέρα, ώστε να συμβάλει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Ενσωματώστε την κανέλα στην καθημερινή σας διατροφή για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν πιθανές επιδράσεις στη ρύθμιση του σακχάρου.

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Είναι η κανέλα ασφαλής;



Οι ποσότητες κανέλας που χρησιμοποιούνται συνήθως στα τρόφιμα (έως ένα κουταλάκι του γλυκού ημερησίως) θεωρούνται γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη:

Αποφύγετέ την εάν είστε αλλεργικοί: Εάν έχετε αλλεργία στην κανέλα ή σε κάποιο από τα συστατικά της, αποφύγετε την κατανάλωσή της.



Επιλέξτε κανέλα Κεϋλάνης όταν είναι δυνατόν: Ορισμένα προϊόντα δεν αναγράφουν τον τύπο της κανέλας που περιέχουν. Όταν όμως υπάρχει η δυνατότητα, προτιμήστε την κανέλα Κεϋλάνης.



Προσοχή στην κουμαρίνη: Η κανέλα Cassia (Cinnamomum cassia) περιέχει κουμαρίνη, μια φυσική χημική ουσία που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή από άτομα με ηπατικές παθήσεις.







Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα θεωρούνται ασφαλείς: Η κατανάλωση μισού έως ενός κουταλιού του γλυκού ημερησίως, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, θεωρείται πιθανότατα ασφαλής.



Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα: Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κανέλας ή η λήψη της για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικές παρενέργειες.



Πώς να προσθέσετε κανέλα στη διατροφή σας

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Μπορείτε να ενσωματώσετε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού ή και λιγότερο κανέλα στα καθημερινά σας γεύματα. Αποφύγετε να καταναλώνετε κουταλιές κανέλας μόνη της.

Πασπαλίστε τη σε βρώμη, overnight oats, ελληνικό γιαούρτι, τυρί cottage ή smoothies.



Προσθέστε τη στον καφέ.



Πασπαλίστε τη πάνω σε κομμένα μήλα, μπανάνες ή αχλάδια.



Προσθέστε τη σε τσίλι, κάρι, στιφάδο ή ψητά λαχανικά.



Χρησιμοποιήστε τη σε muffins, ψωμιά, τηγανίτες ή ενεργειακά σνακ.



Ανακατέψτε τη σε γκρανόλα, μείγματα μπαχαρικών ή dry rubs για κρέας και λαχανικά.



Αναμείξτε τη με βούτυρο ξηρών καρπών.



Προσθέστε τη σε ζεστό γάλα.







Παρότι τα ευρήματα των μελετών είναι ενθαρρυντικά, η κανέλα δεν αποτελεί θεραπεία για τον διαβήτη ούτε μπορεί να υποκαταστήσει τα φάρμακα ή τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που συστήνει ο γιατρός. Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια για καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική δραστηριότητα και διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους.

Εάν επιλέξετε να την εντάξετε στην καθημερινότητά σας, προτιμήστε μέτριες ποσότητες και, όταν είναι δυνατόν, κανέλα Κεϋλάνης. Τέλος, εάν πάσχετε από διαβήτη, ηπατική νόσο ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας πριν αυξήσετε σημαντικά την κατανάλωσή της ή χρησιμοποιήσετε συμπληρώματα κανέλας.

Πηγή: jenny.gr

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