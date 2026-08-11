Αυτοκίνητα: Στο στόχαστρο τα παλιά – Πιθανοί περιορισμοί στα αστικά κέντρα

Με έναν από τους γηραιότερους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η μέση ηλικία των Ι.Χ. που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους υπολογίζεται στα 17,5 χρόνια. Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούνται αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων και την οδική ασφάλεια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 45% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στη χώρα είναι ηλικίας άνω των 10 έως 12 ετών. Τα οχήματα αυτά δεν οδηγούνται άμεσα σε απόσυρση, όμως τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περισσότερους περιορισμούς, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ευρωπαϊκές Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών, μέσω των οποίων περιορίζεται σταδιακά η πρόσβαση των πιο ρυπογόνων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται τα αυτοκίνητα τεχνολογίας Euro 4 και παλαιότερα, τα οποία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με αυστηρότερους ελέγχους, υψηλότερο κόστος χρήσης ή περιορισμούς κυκλοφορίας.

Η αλλαγή αναμένεται να γίνει σταδιακά, με μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς εισόδου σε συγκεκριμένες ζώνες, αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών και ΚΤΕΟ, αλλά και οικονομικά αντικίνητρα για τη διατήρηση πολύ παλιών οχημάτων.Την ίδια στιγμή, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανανέωση του στόλου δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε περιορισμούς.

Απαιτούνται κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων και προγράμματα απόσυρσης, ώστε το κόστος της μετάβασης να μην μετακυλιστεί εξ ολοκλήρου στους πολίτες. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση για γενική απαγόρευση κυκλοφορίας των παλαιών αυτοκινήτων. Ωστόσο, η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής δείχνει ότι η χρήση των πιο ρυπογόνων και παλαιών οχημάτων αναμένεται σταδιακά να γίνεται περισσότερο περιορισμένη και ακριβότερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Εκπτώσεις έως και 50% - Προβληματίζουν τουρίστες και ενοίκια

Ηράκλειο: Ήταν νεκρός στην αυλή και δίπλα του βρέθηκε όπλο

Ηράκλειο - S.O.S από οδηγούς: Δέντρα "κατάπιαν" την πινακίδα για το Βενιζέλειο

Κρήτη: Το αλκοόλ οδήγησε ανήλικο στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα του και η υπεύθυνη του πανηγυριού