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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ U16: Η Εθνική Παίδων προκρίθηκε στα προημιτελικά, 83-78 την Σλοβενία

ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
clock 18:15 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Εθνική Παίδων νίκησε 83-78 την Σλοβενία και βρίσκεται στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ U16. Θα αντιμετωπίσει στους οχτώ της διοργάνωσης την Λετονία (12/8), η οποία σήμερα νίκησε με 99-59 την Σερβία.

Η Σλοβενία μπήκε στο παιχνίδι με ένα γρήγορο 6-0 (1’) με τον Σπανούλη να δίνει μια πρώτη απάντηση (6-3, 1’18’’), χωρίς η εικόνα όμως να αλλάζει (11-3, 2’). Όσες φορές η Ελλάδα προσπαθούσε να πλησιάσει, οι Σλοβένοι έβρισκαν τον τρόπο να απαντήσουν (18-9, 4’). Οι πρώτες λύσεις ήρθαν όταν η άμυνα άρχισε να γίνεται πιο αποτελεσματική με τον Καψάλη να ευστοχεί για το 20-16 και το 26-23 της πρώτης περιόδου.

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό με το 26-18 (9’) να γίνεται με το 26-25 (10’25’’) από τον Μοναμά. Τέσσερις συνεχόμενοι πόνοτι από τον Σπανούλη, ένα κλέψιμο και μία ασίστ στον Σπανό οδήγησαν από το 32-27 (12’40’’) ως στο 32-33 (14’45’’) και το πρώτο ελληνικό προβάδισμα. Ο Σπανός συνέχισε και ο Μπάρλος ήρθε να δώσει ένα ακόμη προβάδισμα (42-43, 18’30’’) με την Ελλάδα να προσπαθεί να ισορροπήσει τα ριμπάουντ και να κλείνει το πρώτο μισό στο +2 (42-44).

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να μένουν η μία στη σκιά της άλλης, χωρίς καμία να μπορεί να απομακρυνθεί. Το 50-47 (21’15”) έγινε 50-51 (23’23”) από τον Μοναμά που πήρε προσπάθειες στην τρίτη περίοδο, όπως και ο Σπανούλης που έγραψε το 60-62 (27′) και ο Σασλόγλου από τη γραμμή το 63-66 με το οποίο έκλεισε το δεκάλεπτο. Η διαφορά έφτασε στο +6 (66-72) από τα χέρια των Χαραλαμπίδη και Μπάρλου, αλλά και πάλι η Σλοβενία ήταν εκεί (70-72, 33’20”) μόνο για να έρθουν Μοναμά και Χριστοδούλου να γράψουν το 70-76 (34’20”). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε δεύτερες ευκαιρίες τις οποίες δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε σκορ με τον Μπλάζιτς να μειώνει (72-76, 35’43”). Ο Μοναμά ευστόχησε για το 72-78 και η Σλοβενία μείωσε από τη γραμμή (75-78, 37′) και ισοφάρισε (78-78, 37’45”). Ο Μπάρλος έδωσε ξανά το προβάδισμα (78-80, 38’30”) και με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 78-81 με 15” για τη λήξη και 2” πριν το τέλος ο Σασλόγλου πήγε στη γραμμή για το 78-83, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση της Ελλάδας στους προημιτελικούς!

Διαιτητές: Ζάστσουκ (Ουκρανία), Αντόνεν (Φινλανδία), Ντόρι (Ιταλία)

Δεκάλεπτα: 26-23, 42-44, 63-66, 78-83

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 5 (1), Διαμάντης, Μοναμά 16, Σπανός 9 (12ρ.), Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 16 (1τρ, 10ρ.,), Χριστοδούλου 6, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 2, Μπάρλος 13, Σασλόγλου, Ζέρβας

Το πρόγραμμα

Πολωνία-Τσεχία 81-64

Λετονία-Σερβία 99-59

Ισπανία-Βέλγιο 97-60

Σλοβενία-Ελλάδα 78-83

18.00 Λιθουανία-Ιταλία

18.00 Τουρκία-Ρουμανία

20.30 Ισραήλ-Γερμανία

20.30 Γαλλία-Γεωργία

*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ U16 στο κανάλι YouTube της FIBA.

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