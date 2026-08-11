Νίνα Φλορ – Φίλιππος Ντε Γκρες: Άνοιξαν τις πόρτες του εντυπωσιακού σπιτιού τους στο Λονδίνο

Τις πόρτες της εντυπωσιακής κατοικίας της στο Λονδίνο άνοιξε η Νίνα Φλορ, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της, Φίλιππο Ντε Γκρες. Η ιδρύτρια του πολυτελούς θέρετρου Kisawa Sanctuary στη Μοζαμβίκη υποδέχθηκε την κάμερα του γνωστού βρετανικού περιοδικού «House & Garden UK» στο αρχοντικό του ζευγαριού στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μέσα από μια ατμοσφαιρική ξενάγηση, μίλησε για τη φιλοσοφία φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την κοινή τους ζωή, περιγράφοντας το σπίτι τους ως ένα φιλόξενο καταφύγιο για συγγενείς και φίλους.

Όπως εξήγησε η Νίνα Φλορ, στο σπίτι τους εφαρμόζουν μια άτυπη πολιτική «ανοιχτής πόρτας», χωρίς αυστηρά χρονοδιαγράμματα ή περιορισμούς. Μια αυθόρμητη επίσκεψη για ένα μεσημεριανό γεύμα μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μια όμορφη βραδιά με δείπνο, με το σπίτι να αποτελεί σημείο συνάντησης για φίλους και συγγενείς.

Η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2021 στη Μητρόπολη Αθηνών, μετά τον πολιτικό τους γάμο στην Ελβετία.

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