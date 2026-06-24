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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Τρίτη λέμβος ανοιχτά των Καλών Λιμένων - 115 άτομα μέσα σε λίγες ώρες

μετανάστες
clock 10:40 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην περισυλλογή 83 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένωνπροχώρησε σήμερα (24/6), πλοίο της FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενώ τις λέμβους με τους επιβαίνοντες εντόπισε εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε αποστάσεις 40 και 50 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Λέμβος με άλλα 32 άτομα, νωρίτερα σήμερα

Οπως έγραψε το ekriti, νωρίτερα σήμερα, σκάφος με 32 άτομα, όλοι άνδρες, εντοπίστηκε νωρίς το πρωί ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 29 Αιγύπτιους και 3 Σουδανούς.

Και οι 115 θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

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