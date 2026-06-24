Ηράκλειο: Σε ποια σημεία βρίσκονται οι 27 νέες υπερυψωμένες διαβάσεις

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο κατασκευής των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων περιμετρικά από σχολικά συγκροτήματα, σε γειτονιές και σε περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών, ένα πρωτοποριακό και μεγάλης έκτασης έργο σε εθνικό επίπεδο, με προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και κινητικότητας στην πόλη.

Οι υπερυψωμένες διαβάσεις αποτελούν ειδικά διαμορφωμένες διαβάσεις πεζών, οι οποίες κατασκευάζονται σε ανυψωμένο επίπεδο, σχεδόν στο ίδιο ύψος με τα πεζοδρόμια, ώστε οι πεζοί να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση και τα οχήματα να κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες και αυξημένη προσοχή. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι παρεμβάσεις βελτίωσης της πρόσβασης των οχημάτων, οι χρωματισμοί, η τοποθέτηση ανακλαστήρων («μάτια γάτας») στο οδόστρωμα και άλλων σημάνσεων. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πεζοδρομίων μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων και η κατασκευή των φρεατίων απορροής των νερών της βροχής που συνδέθηκαν με τα αντίστοιχα δίκτυα.

Οι υπερυψωμένες διαβάσεις και διασταυρώσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικής πολιτικής βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στο Ηράκλειο. Οι παρεμβάσεις έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων, την ασφαλέστερη διέλευση των πεζών, την προστασία των μαθητών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για Ατομα με Αναπηρία και εν γένει τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι διαμορφώσεις αυτές βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα των πεζών, ενισχύουν την ασφάλεια γύρω από σχολεία και περιοχές κατοικίας, διευκολύνουν την κίνηση ατόμων με αναπηρία, καροτσιών και ποδηλάτων, συμβάλλουν στην ήπια κυκλοφορία και στη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

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Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί οφείλουν:

Να μειώνουν σημαντικά την ταχύτητά τους κατά την προσέγγιση των υπερυψωμένων διαβάσεων και διασταυρώσεων.

Να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κοντά σε σχολεία και περιοχές κατοικίας.

Να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που διασχίζουν τη διάβαση ή βρίσκονται επί της υπερυψωμένης διασταύρωσης.

Να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς και απότομα φρεναρίσματα.

Να σέβονται τη σήμανση και τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι υποδομές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπενθυμίζουν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών. Η στάθμευση πάνω στις υπερυψωμένες διαβάσεις και υπερυψωμένες διασταυρώσεις απαγορεύεται αυστηρά, καθώς μειώνει σημαντικά την ορατότητα πεζών και οδηγών, δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των πεζών και ακυρώνει τη λειτουργία των παρεμβάσεων αυτών ως μέτρων οδικής ασφάλειας. Οι οδηγοί καλούνται να σέβονται τη σχετική σήμανση και να μην σταθμεύουν ή σταματούν τα οχήματά τους πάνω ή κοντά στις διαμορφωμένες διαβάσεις και διασταυρώσεις.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πεζοί

Οι πεζοί καλούνται:

Να χρησιμοποιούν τις διαμορφωμένες διαβάσεις.

Να ελέγχουν ότι τα οχήματα έχουν αντιληφθεί την παρουσία τους πριν διασχίσουν τον δρόμο.

Να αποφεύγουν αιφνίδιες κινήσεις.

Να κινούνται με προσοχή ακόμη και όταν έχουν προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή εκπαίδευση και εξοικείωση των παιδιών με την ασφαλή χρήση των διαβάσεων κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς και από το σχολείο.

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Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις βρίσκονται στις οδούς:

Φοίνικος – Πατριάρχου Φωτίου (1)

Ατλαντίδος – Λάππα (1)

Μηνά Γεωργιάδη – Ροδοκανάκη (1)

Ανδρέα Νάθενα – Ορφέως (1)

Καρδίτσης πριν τη συμβολή με την Πτολεμαίων (1)

Εργοτέλους – Νίκης & Εργοτέλους – Β. Ηπείρου (2)

Αυλώνος & Λασαίας (1)

Ψυλάκη – Κονδυλάκη (1)

Μ. Αρχαγγέλου – Λεβίνου & Μ. Αρχαγγέλου – Δ. Φραγκιαδάκη (3)

Πυράνθου – Αυλώνος – Χαλκηδόνος (1)

Μαυσώλου – Κεράμου (1)

Μαυσώλου – Ηρακλείτου (1)

Εμμ. Παπά – Ηρακλή (1)

Πιτσούλακη – ΑΧΕΠΑ (1)

Πιτσουλάκη – Ιτάνου – Καραϊσκάκη (1)

Λ. Σκεπετζή – Φιλελλήνων (1)

Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Φουσταλιέρη – Παλλάδα (2)

Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Μόρνου – Λασκαράτου & Παπα-Πέτρου Γαβαλά – Λάδωνα – Πετράκη (2)

Προκοπίδη – Πυθέως – Κεράμου (2)

Κουνάβων – 1869 (1)

Ζαχαριουδάκη & Ερωφίλης (1)

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Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται κατά το πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής

ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013). Η σύμβαση του έργου είχε υπογραφεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υλοποιείται από την παρούσα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Σε εξέλιξη το έργο κατασκευής των «έξυπνων» διαβάσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο κατασκευής 24 πρότυπων «έξυπνων» διαβάσεων πεζών, έξω από 19 σχολικά συγκροτήματα και δρόμους της πόλης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και έχει φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε «έξυπνη» διάβαση περιλαμβάνει αισθητήρα κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED με φωτοβολταϊκά πάνελ, ειδική χρωματική διαγράμμιση και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων. Ο φωτισμός του οδοστρώματος και οι πινακίδες θα ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, προειδοποιώντας τους οδηγούς για τη διέλευση πεζών.

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Οι «έξυπνες» διαβάσεις θα κατασκευαστούν στα σχολικά συγκροτήματα:

53ο & 54ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου (Α. Παπανδρέου-Σγουρομαλλίνης)

23ο Δημοτικό Σχολείο/1η Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου (Μπαντουβά και Ξυλούρη)

Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου (Γιάννη Κορνάρου)

34ο Δημοτικό Σχολείο (Άλμπερτ Σβάϊτσερ 61)

6ο & 44ο Δημοτικά Σχολεία (Μεραμβέλλου)

43ο Δημοτικό Σχολείο (Μουστακλή)

2ο Δημοτικό Σχολείο (Σ.Τ. Γιαμαλάκη)

6ο Γυμνάσιο (Δουκός Μποφόρ-Μαλικούτη)

6ο Γυμνάσιο (Δουκός Μποφόρ-Χατζηδάκη)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 236)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 223)

24ο και 31ο Δημοτικά Σχολεία (Γερωνυμάκη)

32ο και 42ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (1η Υακίνθου)

32ο και 42ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (2η Υακίνθου)

7ο Δημοτικό Σχολείο (Λ. Κνωσού 1)

13ο Γενικό Λύκειο (Μάχης Κρήτης)

13ο Δημοτικό Σχολείο (Κανάρη 130)

28ο - 57ο Δημοτικά Σχολεία (Παπαγιάννη Σκουλά)

5ο Δημοτικό Σχολείο (Επί Σκεπετζή και Πιτσουλάκη)

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