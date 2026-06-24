Ηράκλειο: Εξερευνώντας το γαλάζιο - Οι εξωτικές παραλίες του Νότου και οι οργανωμένες του Βορρά

Στον νομό Ηρακλείου υπάρχουν πολλές επιλογές για μπάνιο, από τις γεμάτες κόσμο και φημισμένες για τη διασκέδαση που προσφέρουν παραλίες στα βόρεια, μέχρι τις πιο απομονωμένες του νότου με τα πρασινογάλανα νερά και τα φαράγγια που υψώνονται από πάνω τους.

Στα Βόρεια

Αμμουδάρα: δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου, προς τα δυτικά. Η μεγάλη αμμώδης παραλία διαθέτει πλήρη οργάνωση και δεκάδες ξενοδοχεία, τουριστικά εστιατόρια κλπ.

Αγία Πελαγία: δημοφιλής παραλία στα 18 χλμ. από την πόλη. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, μαγαζιά κ.ά. Υπάρχουν επίσης οργανωμένες σχολές καταδύσεων και δυνατότητα για θαλάσσια σπορ.

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(Παραλία - Αγία Πελαγία)

Αμνισός: πλάι στον Καρτερό, αμμώδης και οργανωμένη. Στη θέση Παλιόχωρα βρίσκονται τα ερείπια της διώροφης Μινωικής έπαυλης των κρίνων, που ανασκάφηκε το 1932 από τον Σπύρο Μαρινάτο. Ονομάστηκε έτσι από τις τοιχογραφίες με τα φυτικά κοσμήματα και τους κρίνους που διακοσμούσαν τους τοίχους της. Θεωρείται ότι κτίστηκε τον 17ο αιώνα π.Χ. και καταστράφηκε γύρω στο 1500 π.Χ. από σεισμό, ή παλιρροϊκό κύμα.

Αρίνα (Κοκκίνη Χάνι): δημοφιλής στο νεαρόκοσμο, με ξενοδοχεία, μαγαζιά, εστιατόρια, ξαπλώστρες και beach bar που παίζουν δυνατή μουσική.

Καρτερός: οργανωμένη παραλία ανατολικά της πόλης που προτιμούν οι νέοι του Ηρακλείου και των γύρω περιοχών.

Σταλίδα – Μάλια: αμμουδιά 4 χλμ. που ενώνει τους δύο τουριστικούς οικισμούς. Είναι οργανωμένη κατά σημεία, με πολύ κόσμο και δυνατότητα για θαλάσσια σπορ. Αν θέλετε λίγη ησυχία κατευθυνθείτε προς την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων.

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(Παραλία Μάλια/Photo: Shutterstock)

Τομπρούκ: αμμώδης παραλία η οποία πήρε το παράξενο αυτό όνομα από μια καφετέρια που λειτουργούσε εκεί. Έχει ταβέρνες, ξενοδοχεία, καφέ κλπ.

Παραλία Φόδελε: ανοιχτή στους βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους, με άμμο, βότσαλο και αρμυρίκια. Είναι οργανωμένη κατά σημεία, ενώ το ομώνυμο τεράστιο ξενοδοχείο κυριαρχεί στη μια πλευρά της. Υπάρχουν μαγαζιά, εστιατόρια και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

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(Παραλία Φόδελε/Photo: Shutterstock)

Χερσόνησος: διασκέδαση μέχρι πρωίας, δυνατή μουσική, βουτιές στην παραλία του Λιμένα με τις ομπρέλες και τη γκρίζα χοντρή άμμο -με δυο λόγια ό,τι θέλουν οι νεαροί αλλοδαποί τουρίστες που συχνάζουν εδώ και χρόνια στην τουριστική αυτή περιοχή. Πριν από τον Λιμένα Χερσονήσου, η καλύτερη αμμώδης παραλία είναι του Ανισαρά.

Στα Νότια

Αγιοφάραγγο: ξαπλωμένος στην παραλία βλέπεις τα ψηλά βράχια του φαραγγιού των ασκητών να κλείνουν σαν προστατευτικός κύκλος πάνω από το κεφάλι σου. Ψιλό βότσαλο και άμμος, υπέροχα καθαρά νερά -ένας εξαγνισμός από την αγχώδη καθημερινότητα. Προτιμήστε να έρθετε νωρίς το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, γιατί στη διάρκεια της σεζόν ο κόσμος εδώ είναι πολύς, όπως και τα δεμένα σκάφη.

Βαθύ: τα νερά πρασινογάλαζα, ο αμμώδης κόλπος βαθύς, τα βράχια γεμάτα ωραία σχήματα. Στην παραλία οδηγεί χωματόδρομος 9 χλμ. που ξεκινάει δίπλα στη μονή της Οδηγήτριας, αλλά μπορείτε να έρθετε και με καΐκι από Αγία Γαλήνη, Κόκκινο Πύργο, ή Μάταλα.

Κομμός: τεράστια αμμουδιά με κέδρους και αμμοθίνες όπου αφήνουν τα αυγά τους οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta. Το καλοκαίρι γεμίζει κόσμο και τότε τοποθετούνται ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ψηλά πάνω από τη νότια πλευρά της παραλίας υπάρχουν ταβέρνες από όπου θα χαρείτε το ηλιοβασίλεμα.

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(Παραλία Κομμός/Photo: Shutterstock)

Μάταλα και Κόκκινη Άμμος: η παραλία στα Μάταλα έχει τη δική της ιστορία και μια ωραία, μικρή παραλία με άμμο μπροστά από τις σπηλιές. Ο συνωστισμός το καλοκαίρι είναι μεγάλος, γι’ αυτό προτιμήστε τη διπλανή και πιο ήσυχη, Κόκκινη Άμμο (Αμμούδι).

Πηγή: travel.gr

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