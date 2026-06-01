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GOSSIP - LIFESTYLE

Να μ' αγαπάς: Νικαίτη και Άννα βρίσκουν τη Σοφία στη σουίτα του ξενοδοχείου αναίσθητη

να μ αγαπας
clock 12:00 | 24/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 132: Νικαίτη & Άννα βρίσκουν τη Σοφία στη σουίτα του ξενοδοχείου αναίσθητη. Καλούν ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιείται και παίρνεται η απόφαση να κλειστεί σε νευρολογική κλινική. Η Νικαίτη είναι αυτή που υπογράφει, που μένει, που δεν φεύγει. Ο Κανελλόπουλος λαμβάνει την έγκριση από τον Θεόφιλο να παντρευτεί την κόρη του. Ο Αχιλλέας φροντίζει να είναι δίπλα στην Στυλιανή. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να συλλάβει την Σοφία, καθώς δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και ο Νικολούδης είναι αναξιόπιστος μάρτυρας. Ο φάκελος κλείνει.

Ο Θεόφιλος αλλάζει τη διαθήκη του, αφήνει ένα μέρισμα στην Στυλιανή για να μεγαλώσει το εγγόνι του, χωρίς οικονομικά προβλήματα και ο ίδιος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με τη Βέρα.

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