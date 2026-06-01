O Παπανικολάου έδωσε spoiler για το φινάλε του «Άγιο έρωτα»: "Το τέλος του Μαρκόπουλου είναι σκληρό και του αξίζει"

Ο Δημήτρης Παπανικολάου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μαζί με την τηλεοπτική του κόρη στον Άγιο Έρωτα, Δανάη Παππά. Οι δυο τους μίλησαν για το τέλος της ιστορίας και αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους.

«Ο κόσμος περιμένει να ολοκληρωθούν οι ιστορίες και έχει τα δικά του “θέλω” που πολλές φορές δε συμφωνούν με αυτά που πραγματικά γίνονται. Για τη Χλόη θέλουν να είναι ευτυχισμένη, να παντρευτεί τον Νικόλαο, να ζήσει τη ζωή της. Αυτό σε μια σειρά, πρέπει να έχει λίγο πιπεράκι, δεν μπορεί να είναι έτσι εύκολο – όπως και στη ζωή μας δεν είναι όλα εύκολα. Έρχεται κάπως αυτό που θέλουμε, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη», είπε αρχικά η Δανάη Παππά.

«Το τέλος του Μαρκόπουλου είναι σκληρό και του αξίζει. Κάποιες φορές ο Μαρκόπουλος σεναριακά στριμώχτηκε, είχε δυσκολία με τα πράγματα που είχε κάνει και αυτό ήταν το ωραίο, ότι έπρεπε να ξεπεράσει κάθε φορά τα εμπόδια και να συνεχίσει. Είχε απομονωθεί από όλους», αποκάλυψε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

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