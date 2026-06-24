Σχολεία 2026: Ποια καταργούνται, συγχωνεύονται ή ιδρύονται - Αναλυτικοί πίνακες

Το δημογραφικό πρόβλημα και τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνει ουσιαστικά ο νέος χάρτης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς (λειτουργία με λιγότερους εκπαιδευτικούς) νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα. Θεσσαλία, Ηπειρος, Μακεδονία, αλλά και Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνονται στον κατάλογο του υπουργείου Παιδείας που παρουσιάζει το protothema.gr, ενώ συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων αποφασίστηκαν ακόμη και για την Αττική.







Την ερχόμενη σχολική χρονιά ελάχιστα είναι τα σχολεία που ιδρύονται και λίγα εκείνα που αναβαθμίζονται- θα λειτουργήσουν δηλαδή με περισσότερους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας όμως, θα ενισχυθούν σημαντικά οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο, μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι πολλά από τα σχολεία που πλέον καταργούνται, είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους και πλέον εκρίθη ότι δεν χρειάζεται να υφίστανται ούτε «στα χαρτιά».







Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

- Ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας-Κυκλάδες



- Προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών/-τριών



- Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται



- Συγχωνεύονται 12 Δημοτικά Σχολεία και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται



- Υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία, λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών



- Καταργούνται 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού





Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες:







- Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα-Έβρος



- 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού με έδρα το Καματερό-Γ’ Αθήνα



- Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό-Μαγνησία

- 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης με έδρα την Πολίχνη-Δυτική Θεσσαλονίκη



- Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασήμι-Ηράκλειο



- Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά-Ρέθυμνο



- Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου με έδρα την Παστίδα-Δωδεκάνησα



- Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου με έδρα τη Νάξο-Κυκλάδες



- 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορειό-Κυκλάδες



- Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας-Ημαθία







Ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στις κάτωθι σχολικές μονάδες, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου:







- Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου- Λέσβος



- Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας-Θεσπρωτία



- Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας- Αργολίδα



- Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου-Κορινθία



- Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης







Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση:







Ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης







- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών-Ροδόπης



- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου- Μαγνησίας



- Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου-Δυτική Θεσσαλονίκη



- 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου-Ρέθυμνο



- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου- Δωδεκάνησα







Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.







Καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ από την ίδρυσή τους.











Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με όλες τις αλλαγές στον χάρτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως θα διαμορφωθεί από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2026- 2027:

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Σχολικές Μονάδες που αναβιβάζονται:

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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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