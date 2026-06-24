Ηράκλειο: Έβαζε χέρι στο ταμείο της επιχείρησης που εργαζόταν

Στη σύλληψη μίας 22χρονης γυναίκας από την Αλβανία στο Ηράκλειο και ενός 17χρονου Βρετανού στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο δύο διαφορετικών υποθέσεων κλοπών που απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες τις τοπικές υπηρεσίες.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας ιδιοκτήτηςπεριπτέρου στο Ηράκλειο, κατήγγειλε στις Αρχές ότι η 22χρονη εργαζόμενή του αφαιρούσε συστηματικά χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης από τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το συνολικό χρηματικό ποσό που φέρεται να υπεξαίρεσε ανέρχεται περίπου στις 9.000 ευρώ.

Ύστερα από την καταγγελία και την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, η νεαρή γυναίκα συνελήφθη χθες και σε βάρος της σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σε άλλο περιστατικό στο Ρέθυμνο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 17χρονο Βρετανό, ο οποίος κατηγορείται για κλοπές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται αρχικά να αφαίρεσε ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από τον χώρο κουζίνας επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε σε κατάστημα απ’ όπου αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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