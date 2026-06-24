Γιώργος Βασιλάκης: 16 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Ηρακλειώτη Ταξίαρχου

16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον άδικο χαμό του Γεώργιου Βασιλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010, θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης με παγιδευμένο φάκελο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Γεννημένος το 1960 στο Απεσωκάρι του Ηρακλείου, υπηρέτησε την Ελληνική Αστυνομία με ήθος, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Υπασπιστής στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που περιείχε ο φάκελος που είχε αποσταλεί στο Υπουργείο στάθηκε μοιραία, στερώντας από την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και την πατρίδα έναν άνθρωπο που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Δεκαέξι χρόνια μετά, η θυσία του παραμένει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη.

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