Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλιγχαμ έκρυψε το στόμα του σε καβγά, αλλά δεν αποβλήθηκε!

Στο επίκεντρο της αναμέτρησης Αγγλία-Γκάνα, που ολοκληρώθηκε χωρίε νικητή και γκολ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (23/6) βρέθηκε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, κινδύνευσε με αποβολή εξαιτίας μίας αμφιλεγόμενης ενέργειας, χωρίς, ωστόσο, να γίνει αντιληπτός από το διαιτητή και τους συνεργάτες του.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης κάλυψε το στόμα του την ώρα που μιλούσε σε αντίπαλο μέσα στην περιοχή, ωστόσο δεν τιμωρήθηκε από τον ρέφερι του αγώνα, παρά τη νέα οδηγία της FIFA που έχει γίνει γνωστή ως «ο νόμος του Βινίσιους.»

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Μπέλιγχαμ καταγράφηκε σε άλλο σημείο του αγώνα να συνομιλεί με τον ποδοσφαιριστή της Γκάνας, Τζόρνταν Αγιού, έχοντας και πάλι το χέρι μπροστά από το στόμα του, ενώ ακόμη, είχε και έντονη λογομαχία με τον προπονητή της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρός, λίγο πριν από το ημίχρονο.

Jude Bellingham risks red card with gesture due to controversial rule in England’s World Cup clash vs Ghanahttps://t.co/LhaQJdW9G6https://t.co/LhaQJdW9G6 https://t.co/7QELvUwggm — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) June 23, 2026

Το περασμένο Σάββατο, ο Αλμιρόν της Παραγουάης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε βάσει της νέας οδηγίας της FIFA, καθώς μίλησε σε αντίπαλο της Τουρκίας έχοντας καλυμμένο το στόμα του με το χέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντασης μεταξύ των παικτών, με τον διαιτητή να ενημερώνεται για την κίνηση του παίκτη της «Σελέστε» και να τον τιμωρεί με κόκκινη κάρτα.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της FIFA, «ποδοσφαιριστές που καλύπτουν το στόμα τους με το χέρι, το μπράτσο ή τη φανέλα τους κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο ενδέχεται να τιμωρηθούν με απευθείας κόκκινη κάρτα».

Η αλλαγή του κανονισμού υιοθετήθηκε μετά το περιστατικό ανάμεσα στον Πρεστιάνι της Μπενφίκα και τον Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης σε αγώνα του Champions League τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Βραζιλιάνος κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση.

Τον Απρίλιο, το International Football Association Board επικύρωσε επισήμως τη νέα οδηγία, με στόχο την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.

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