Τέντα: Ποια χρώματα κρατούν το σπίτι δροσερό -Γιατί η πράσινη είναι λάθος επιλογή;

Η τέντα στη βεράντα δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο ή μια λύση σκίασης.

Αποτελεί ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά μέσα παθητικού δροσισμού ενός σπιτιού, ειδικά σε πόλεις όπου η θερμότητα το καλοκαίρι εγκλωβίζεται εύκολα στα διαμερίσματα.

Αυτό που συχνά αγνοείται είναι ότι το χρώμα της τέντας παίζει καθοριστικό ρόλο στη θερμική συμπεριφορά του χώρου.

Το καλοκαίρι, η βεράντα είναι το πρώτο σημείο του σπιτιού που δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι επιφάνειες του σπιτιού, όπως οι τοίχοι, τα κουφώματα και τα τζάμια, απορροφούν θερμότητα και τη μεταφέρουν στο εσωτερικό.

Η τέντα λειτουργεί ως ένα πρώτο φίλτρο ανάμεσα στον ήλιο και το σπίτι, όμως η αποτελεσματικότητά της δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξή της αλλά και από το υλικό και κυρίως από το χρώμα της.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανοιχτόχρωμες τέντες είναι οι πιο αποδοτικές όταν στόχος είναι η μείωση της θερμοκρασίας.

Λευκό.

Υπόλευκο.

Εκρού.

Μπεζ.

Ανοιχτό γκρι.

Ανοιχτή άμμος.

Ανοιχτό κρεμ.

Ανοιχτόχρωμο γκριζομπέζ.

Αυτές οι αποχρώσεις είναι προτιμότερες γιατί αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν «κρατούν» τόσο εύκολα τη θερμότητα πάνω στο ύφασμα και, επομένως, βοηθούν ώστε η θερμοκρασία κάτω από την τέντα να είναι χαμηλότερη σε σχέση με μια σκούρα επιλογή. Η διαφορά μπορεί να είναι αισθητή, ειδικά σε βεράντες με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό, όπου ο ήλιος χτυπάει έντονα και για πολλές ώρες.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι απλώς να διαλέξουμε ένα λευκό ή μπεζ ύφασμα. Σημασία έχει και η ποιότητα της τέντας. Μια καλή τέντα πρέπει να έχει πυκνό ύφασμα, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανακλαστικά χαρακτηριστικά που περιορίζουν την απορρόφηση θερμότητας. Διότι ένα πολύ λεπτό λευκό ύφασμα μπορεί να αφήνει περισσότερο φως και ακτινοβολία να περάσει από όσο θα θέλαμε. Άρα, η καλύτερη λύση δεν είναι απλώς «λευκή τέντα», αλλά ανοιχτόχρωμη, ποιοτική, πυκνή και ανακλαστική τέντα.

Ιδανικά, η σωστή επιλογή είναι μια τέντα που συνδυάζει φωτεινή εξωτερική επιφάνεια, ώστε να αντανακλά τον ήλιο, με υλικό αρκετά αποτελεσματικό ώστε να εμποδίζει την άμεση ακτινοβολία να φτάνει στο μπαλκόνι και στα ανοίγματα του σπιτιού.

Τα χρώματα που καλό είναι να αποφεύγουμε

Στην απέναντι πλευρά βρίσκονται τα σκούρα χρώματα.

Σκούρο πράσινο.

Σκούρο καφέ.

Μαύρο.

Ανθρακί.

Σκούρο μπλε.

Μπορντό.

Βαθύ κεραμιδί.

Σκούρο γκρι.

Αυτές οι αποχρώσεις μπορεί να είναι πιο βολικές αισθητικά ή να φαίνονται πιο «ανθεκτικές» στη ρύπανση της πόλης, όμως θερμικά είναι πιο επιβαρυντικές. Απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και ανεβάζουν θερμοκρασία. Έτσι, ενώ δημιουργούν σκιά, ταυτόχρονα ζεσταίνουν την περιοχή κάτω από την τέντα. Το αποτέλεσμα είναι μια βεράντα που δεν ανακουφίζει όσο θα έπρεπε και ένα σπίτι που συνεχίζει να δέχεται θερμικό φορτίο.

Με απλά λόγια, η σκιά υπάρχει, αλλά η ζέστη παραμένει.

Το πρόβλημα με την κλασική πράσινη τέντα

Εδώ μπαίνει και η πιο γνώριμη ελληνική εικόνα: η πράσινη τέντα.

Για δεκαετίες, το πράσινο ύφασμα έγινε σχεδόν κομμάτι της αστικής ταυτότητας των ελληνικών πολυκατοικιών. Το βλέπουμε παντού: σε παλιές και νεότερες πολυκατοικίες, σε γειτονιές της Αθήνας, σε βεράντες που έχουν ταυτιστεί με το ελληνικό καλοκαίρι.

Μόνο που η πράσινη τέντα, ειδικά όταν είναι σκούρα, δεν είναι η καλύτερη λύση για τη ζέστη.



Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ισπανός αρχιτέκτονας Ζορντί Μαρτί, τα σκούρα χρώματα στις τέντες απορροφούν θερμότητα και μπορούν να μετατρέψουν το ύφασμα σε μια επιφάνεια που λειτουργεί σαν «καλοριφέρ» μπροστά από το παράθυρο.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το σκούρο πράσινο. Ενώ υποτίθεται ότι μας προστατεύει από τον ήλιο, στην πραγματικότητα αποθηκεύει θερμότητα πάνω του. Και όσο περισσότερο ζεσταίνεται, τόσο περισσότερο θερμαίνει τον αέρα κάτω από την τέντα.

Έτσι, η βεράντα μπορεί να μετατραπεί σε θερμή ζώνη, ακριβώς εκεί όπου θα θέλαμε να υπάρχει ανάσα δροσιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πράσινη τέντα δεν κάνει καθόλου δουλειά. Σαφώς και κάνει. Η σκίαση είναι πάντα καλύτερη από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Όμως, όταν συγκρίνεται με μια ανοιχτόχρωμη, ανακλαστική τέντα, το σκούρο πράσινο υστερεί.

Και στις μέρες που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, αυτή η διαφορά μετράει.

Η σωστή τέντα είναι κομμάτι της ενεργειακής προστασίας του σπιτιού

Η τέντα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως επιλογή σκίασης της βεράντας. Είναι μέρος της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός διαμερίσματος.

Όταν η τέντα κόβει αποτελεσματικά τον ήλιο και δεν απορροφά υπερβολική θερμότητα, βοηθά να μένουν πιο δροσερά τα κουφώματα, τα τζάμια, οι τοίχοι και τελικά ο εσωτερικός χώρος.

Όταν, αντίθετα, η τέντα είναι σκούρα και υπερθερμαίνεται, τότε δημιουργεί ένα θερμικό εμπόδιο μπροστά από το σπίτι. Μόνο που αυτό το εμπόδιο δεν κρατάει απλώς έξω τον ήλιο. Κρατάει και εκπέμπει ζέστη.

Η διαφορά φαίνεται στον τρόπο που αισθανόμαστε τον χώρο, αλλά και στον τρόπο που δουλεύει το κλιματιστικό. Όσο πιο ζεστό είναι το διαμέρισμα, τόσο περισσότερο πρέπει να δουλέψει το air condition για να το επαναφέρει σε ανεκτή θερμοκρασία.

Άρα, μια σωστή τέντα δεν προσφέρει μόνο άνεση. Μπορεί να βοηθήσει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πως θα έχουμε δροσιά στο διαμέρισμα;

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε όσα είπε πρόσφατα στη HuffPost ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης για τη δροσιά μέσα σε ένα διαμέρισμα.

Ο ίδιος είχε επιμάνει ότι πριν φτάσουμε στο κλιματιστικό, υπάρχει ο παθητικός δροσισμός. Δηλαδή οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε ώστε να περιορίσουμε τη ζέστη πριν αυτή εγκατασταθεί μέσα στο σπίτι.

Μίλησε για τη σημασία της σκίασης, για τα ρολά, τα παντζούρια και τις κουρτίνες που πρέπει να κατεβαίνουν τις ώρες που ο ήλιος χτυπάει έντονα, ώστε να μειώνονται τα θερμικά κέρδη μέσα στο σπίτι.

Με άλλα λόγια, να μη δίνουμε στον ήλιο την ευκαιρία να μετατρέψει το διαμέρισμα σε θερμοκήπιο.

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είχε επίσης αναφερθεί στον βραδινό αερισμό. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, μπορούμε να ανοίγουμε τα παράθυρα, ειδικά σε διαμπερή σπίτια, ώστε να απομακρύνεται ο θερμός αέρας που έχει συσσωρευτεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Είχε μιλήσει ακόμη και για απλές πρακτικές όπως το κατάβρεγμα της βεράντας ή της αυλής. Μέσω της εξάτμισης, ο αέρας που περνά προς το εσωτερικό μπορεί να είναι πιο δροσερός, δημιουργώντας μια φυσική αίσθηση ανακούφισης.

Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την τέντα. Γιατί η τέντα είναι το πρώτο φίλτρο ανάμεσα στον ήλιο και στο σπίτι. Αν είναι σωστά επιλεγμένη, βοηθά. Αν είναι λάθος επιλεγμένη, περιορίζει μεν το φως, αλλά μπορεί να κρατά και να επιστρέφει ζέστη.

Και το κλιματιστικό; Δεν είναι η πρώτη λύση, είναι η τελευταία γραμμή άμυνας

Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είχε σταθεί και στη σωστή χρήση του κλιματιστικού. Η βασική λογική είναι ότι δεν έχει νόημα να αφήνουμε το σπίτι να υπερθερμαίνεται όλη μέρα και μετά να περιμένουμε από το air condition να κάνει μόνο του όλη τη δουλειά.

Το κλιματιστικό πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα σπίτι που έχει ήδη προστατευθεί όσο γίνεται από τον ήλιο. Με κατεβασμένα ρολά τις δύσκολες ώρες. Με σωστή σκίαση. Με βραδινό αερισμό. Με περιορισμό των θερμικών φορτίων.

Είχε επίσης τονίσει ότι η θερμοκρασία ρύθμισης του κλιματιστικού πρέπει να είναι λογική, γύρω στους 26 βαθμούς, και ότι η πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική θερμοκρασία αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση.

Ακόμη, είχε προτείνει τη συνδυαστική χρήση κλιματιστικού και ανεμιστήρα οροφής, καθώς η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση δροσιάς χωρίς να χρειάζεται να κατεβάζουμε υπερβολικά τη θερμοκρασία στο air condition.

Και εδώ επανερχόμαστε στην τέντα: όσο λιγότερη θερμότητα αφήνουμε να μπει στο σπίτι, τόσο λιγότερο ρεύμα θα χρειαστούμε για να την απομακρύνουμε.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

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