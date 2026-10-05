Ουκρανία: 5 νεκροί και 61 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα!

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ το Χάρκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων Banderol. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 205 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 42χρονος άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.







Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Banderol, έναν σχετικά χαμηλού κόστους ρωσικό πύραυλο cruise που χρησιμοποιείται συχνά εναντίον πόλεων κοντά στη γραμμή του μετώπου, καθώς και της Οδησσού.





Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου κατά το ίδιο 24ωρο.







Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 205 επιθετικά drones διαφορετικών τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.



Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 172 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera και άλλους τύπους, καθώς και δύο περιφερόμενα πυρομαχικά Banderol.







Πλήγματα καταγράφηκαν σε 13 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντες στόχους έπεσαν σε ακόμη τρεις.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με ρωσικά FPV drones έξω από την πόλη της Ζαπορίζια. Σε κάθε επίθεση τραυματίστηκε επίσης από ένας άνθρωπος.

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και συνολικά 29 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα. Οι περισσότεροι τραυματισμοί καταγράφηκαν έπειτα από επίθεση με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, τον γύρο των social media κάνει βίντεο, επίσης από την περιοχή του Σούμι, στο οποίο μια γυναίκα με ποδήλατο φαίνεται να βοηθά στη διάσωση μιας ουκρανικής επίγειας ρομποτικής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα είχε ακινητοποιηθεί αφού έπεσε πάνω σε εχθρική νάρκη κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής. Ένα δεύτερο μη επανδρωμένο επίγειο όχημα έφτασε στο σημείο για να την απομακρύνει, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί της ώστε να τη ρυμουλκήσει.







Σε άλλο βίντεο από το Σούμι, κάτοικοι βλέπουν από το παράθυρό τους έναν πύραυλο να διασχίζει τον ουρανό σε πολύ μικρή απόσταση, προτού ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη.







Επιθέσεις σε Νικόπολη, Τσερνίχιβ και Χερσώνα



Στη Νικόπολη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε στο Παβλόχραντ.



Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι καθημερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί οικισμών στην ουκρανικά ελεγχόμενη πλευρά του ποταμού Δνείπερου προκάλεσαν τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.







Χτύπημα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου



Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας χρειάστηκε νοσηλεία, έπειτα από ρωσική επίθεση με drone στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

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