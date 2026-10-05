Ρέθυμνο - Αγιολογική Εσπερίδα: "Οι Άγιοι Ιεράρχες της Επισκοπής Ελευθέρνης, Ευφρατάς και Επιφάνιος"

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Η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελεύθερνας, Αγιολογική Εσπερίδα με θέμα: «Οι Άγιοι Ιεράρχες της Επισκοπής Ελευθέρνης, Ευφρατάς και Επιφάνιος», στο πλαίσιο της προσπάθειας γνωριμίας με τους Αγίους του Τόπου μας.

Η Εσπερίδα είναι αφιερωμένη στους Αγίους Ιεράρχες της αρχαίας Επισκοπής Ελευθέρνης και θα προσεγγίσει, μέσα από τρεις εξειδικευμένες εισηγήσεις, τόσο το ιστορικό και αρχαιολογικό πλαίσιο της παλαιοχριστιανικής Ελεύθερνας όσο και την αγιολογική, υμνογραφική και εικονογραφική παράδοση που συνδέεται με τους Αγίους Ευφρατά και Επιφάνιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

«Παλαιοχριστιανική Ελεύθερνα. Νεότερα ευρήματα & διαπιστώσεις», από τον κ. Νικόλαο Σταμπολίδη, Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως.

«Άγιοι Ιεράρχες Ελευθέρνης. Αγιολογικές, Υμνογραφικές & Εικονογραφικές παρατηρήσεις», από τον κ. Εμμανουήλ Δουνδουλάκη, Καθηγητή στην Π.Α.Ε.Α.Κ..

«Οι Ιεράρχες Ευφρατάς και Επιφάνιος, τοπικοί και Οικουμενικοί», από τον κ. Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. και τ. Διδάσκοντα στην Π.Α.Ε.Α.Κ..

Τον συντονισμό της Εσπερίδας θα έχει ο δημοσιογράφος κ. Μανούσος Κλάδος, Πρόεδρος της ΙΛΕΡ.

Η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προσκαλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τους ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού και κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν την Εσπερίδα και να γνωρίσουν πληρέστερα δύο σημαντικές μορφές της εκκλησιαστικής ιστορίας και της αγιολογικής παραδόσεως της Ελεύθερνας.

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