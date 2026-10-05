Ηράκλειο: Σειρά εκδηλώσεων της Τ.Ε. του ΚΚΕ στις γειτονιές της πόλης

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει σειρά συσκέψεων - εκδηλώσεων στις γειτονιές του Ηρακλείου με θέμα : «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες». Πιο συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις θα γίνουν:

· Από την ΚΟΒ Δυτικών Συνοικιών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00, στην αίθουσα 3ης δημοτικής κοινότητας (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 120). Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης, και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει η Χρύσα Αντωνακάκη, στέλεχος του ΚΚΕ.

· Από την ΚΟΒ Ανατολικών Συνοικιών την Τετάρτη 14/10/26 στις 18:30 στο παλιό δημαρχείο Αλικαρνασσού Σύσκεψη. Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης, και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο Γιώργος Σκεπαρνης, μέλος της ΤΕ Ηρακλείου του ΚΚΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης.

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