ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 23:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σειρά εκδηλώσεων της Τ.Ε. του ΚΚΕ στις γειτονιές της πόλης

κκε
clock 22:44 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει σειρά συσκέψεων - εκδηλώσεων στις γειτονιές του Ηρακλείου με θέμα : «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες». Πιο συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις θα γίνουν:

· Από την ΚΟΒ Δυτικών Συνοικιών την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00, στην αίθουσα 3ης δημοτικής κοινότητας (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 120). Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης, και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει η Χρύσα Αντωνακάκη, στέλεχος του ΚΚΕ.

· Από την ΚΟΒ Ανατολικών Συνοικιών την Τετάρτη 14/10/26 στις 18:30 στο παλιό δημαρχείο Αλικαρνασσού Σύσκεψη. Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης, και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο Γιώργος Σκεπαρνης, μέλος της ΤΕ Ηρακλείου του ΚΚΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις - «Μπλόκο» σε φόρους και πλειστηριασμούς

Σε απόγνωση οι παραγωγοί του Οροπεδίου: «Πράξεις και αποζημιώσεις τώρα», λέει ο Μανώλης Πατεράκης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κκε Ηρακλείου Εκδηλώσεις Γειτονιές Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis