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ΚΡΗΤΗ

Καστέλλι: Ξεκινά τη λειτουργία του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας - Αγιασμός την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

λυκειο καστελλιου
clock 22:21 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια σημαντική εκπαιδευτική δομή ξεκινά τη λειτουργία της στο Καστέλλι, με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας να διοργανώνει εκδήλωση Αγιασμού και γνωριμίας με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου – Παράρτημα Καστελλίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Καστελλίου.

Η έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, καθώς δίνει σε ενήλικες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και να διευρύνουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, το πρόγραμμα σπουδών και τις δυνατότητες που παρέχει στους εκπαιδευόμενους.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίξει την πρωτοβουλία, που έχει στο επίκεντρο τη δια βίου μάθηση, τη γνώση και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους.

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