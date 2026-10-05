Οι φράσεις που λένε οι δυνατοί ακόμα και στα χειρότερα - Πώς βρίσκουν την ελπίδα

Είναι αξιοθαύμαστο, πως μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να μένουν αισιόδοξοι, όταν η μία φουρτούνα διαδέχεται την άλλη στη ζωή τους. Όσο μεγάλη κι αν είναι η ανηφόρα μπροστά τους, εκείνοι δεν μένουν να την κοιτάζουν, αλλά την ανεβαίνουν, δίχως να χάνουν την ελπίδα τους για τα όσα όμορφα θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις - άλλες φορές ευχάριστες άλλες δυσάρεστες - ωστόσο πάντοτε συνεχίζεται και αν αυτό το κατανοήσεις σωστά, τότε έχεις λάβει το μεγαλύτερο δώρο. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να διατηρείς τη θετική σου διάθεση, ενώ όλα γύρω γκρεμίζονται; Όμως, δεν είναι και ακατόρθωτο.







Στον αντίποδα αυτής της κατηγορίας, υπάρχουν άλλοι που γκρινιάζουν, παραπονιούνται, αφήνουν τη μιζέρια να κυριαρχήσει στη ζωή τους και κοιτάζουν πάντα από την πλευρά που ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Εγκλωβίζονται στα αρνητικά που μπορεί να συμβαίνουν και αντί να βρουν λύσεις να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση, μένουν εκεί και μιζεριάζουν.

Παρακάτω, θα βρεις 5 φράσεις που θα ακούσεις μόνο απ’ όσους βλέπουν το ουράνιο τόξο, μετά τη μπόρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν έχουν προβλήματα, απλώς τους δίνουν όσο αξία τους αρμόζει και δεν πνίγονται μέσα σε αυτά. Η στάση ζωής τους αποτελεί τρανό παράδειγμα για όλους.







1. «Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα»



Οι άνθρωποι που έχουν περάσει πραγματικά δύσκολες καταστάσεις αποκτούν συχνά μια διαφορετική οπτική απέναντι στα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν στενοχωριούνται ή ότι τίποτα δεν τους επηρεάζει. Απλώς έχουν μάθει να βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά και να θυμούνται πως μια δύσκολη μέρα δεν σημαίνει δύσκολη ζωή. Όταν έχουν ήδη περάσει μεγάλες φουρτούνες, ένα ακόμη εμπόδιο μπορεί να τους φαίνεται πιο διαχειρίσιμο. Γι’ αυτό και αντί να βυθίζονται στην απαισιοδοξία, σκέφτονται πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα και συνεχίζουν.

2. «Θα το περάσω κι αυτό»



Οι ανθεκτικοί άνθρωποι δεν περιμένουν να εξαφανιστεί ο φόβος για να προχωρήσουν. Ξέρουν πως μπορεί να φοβούνται, να κουράζονται ή να αμφιβάλλουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν. Θυμίζουν στον εαυτό τους πως έχουν αντιμετωπίσει και άλλες δύσκολες στιγμές και τελικά κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Είναι σημαντικό, μάλιστα, να μιλάμε στον εαυτό μας όπως θα μιλούσαμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Αν θα έλεγες σε έναν φίλο σου «θα τα καταφέρεις», αξίζει να το πιστέψεις και για σένα.







3. «Είναι αυτό που είναι. Πάμε παρακάτω»



Υπάρχουν καταστάσεις που όσο κι αν τις αναλύσουμε, όσο κι αν θυμώσουμε ή αναρωτηθούμε «γιατί συνέβη αυτό;», δεν πρόκειται να αλλάξουν. Οι άνθρωποι που αντέχουν στα δύσκολα μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τι βρίσκεται πραγματικά στα χέρια τους και τι όχι. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούν. Σημαίνει ότι δεν επιτρέπουν σε κάτι που δεν μπορούν να ελέγξουν να τους καταστρέψει ψυχικά. Αν υπάρχει κάτι που μπορείς να αλλάξεις, προσπάθησε. Αν όχι, αποδέξου το και κράτα τις δυνάμεις σου για όσα πραγματικά μπορείς να επηρεάσεις.

4. «Χρειάζομαι λίγο χρόνο να πάρω μια ανάσα»



Οι άνθρωποι που παραμένουν ψύχραιμοι στα δύσκολα δεν είναι εκείνοι που δεν θυμώνουν ή δεν πιέζονται. Είναι εκείνοι που ξέρουν πότε πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω. Μερικές φορές χρειάζεται να απομακρυνθείς για λίγο, να περπατήσεις, να μείνεις μόνος ή απλώς να πάρεις μερικές βαθιές ανάσες πριν αντιδράσεις. Όταν τα συναισθήματα είναι έντονα, εύκολα λέμε ή κάνουμε πράγματα που αργότερα μετανιώνουμε. Λίγη απόσταση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα.

5. «Και αυτό θα περάσει»



Όσο δύσκολη κι αν είναι μια στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα. Οι άνθρωποι που έχουν μάθει να αντέχουν θυμούνται αυτή την απλή αλήθεια όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα. Ξέρουν πως ο φόβος, η στενοχώρια, ο θυμός και η απογοήτευση είναι συναισθήματα που αλλάζουν. Μπορεί σήμερα να μοιάζει αδύνατο να δεις φως, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι’ αυτό δεν παίρνουν αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής. Περιμένουν, αναπνέουν και συνεχίζουν.

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