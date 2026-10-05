CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026 με πρόταση χρηματοδότησης

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Με κεντρικό μήνυμα «Το επόμενο αυτοκίνητό σου ξεκινάει από εδώ», η CrediaBank θα υποδεχθεί τους επισκέπτες της Auto Athina 2026σε έναν διαδραστικό χώρο στο Hall 3, θέση C9.

Για τους επισκέπτες της έκθεσης, η CrediaBank έχει σχεδιάσει το Δάνειο Αυτοκινήτου Auto Athina 2026. Η πρόταση χρηματοδότησης* για την αγορά αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

Σταθερό επιτόκιο 5,99% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%)

Χωρίς παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου

Μηδενική δαπάνη εξέτασης

Χρηματοδότηση από €1.000 έως €50.000 , που καλύπτει έως και το 80% της αξίας του οχήματος (ή της αξίας του μετά την αφαίρεση τυχόν κρατικής επιδότησης)

Διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 84 μήνες

Χωρίς επιβάρυνση η πρόωρη εξόφληση , όποτε ο πελάτης το επιθυμήσει

Η πρόταση αφορά συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και οχήματα κατηγορίας L και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους επισκέπτες της έκθεσης που θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα υποβάλουν αίτηση δανείου στην CrediaBank έως τις 31/03/2027.

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Στον χώρο της CrediaBank, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, leasingκαι ασφάλισης του αυτοκινήτου τους, καθώς και να ανακαλύψουν τις διαδραστικές εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για την έκθεση.

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Ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, δήλωσε: «Η κινητικότητα αλλάζει και μαζί της αλλάζουν οι ανάγκες των ανθρώπων στην καθημερινή μετακίνηση και στο ταξίδι τους. Με λύσεις χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης, θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερες επιλογές για την αγορά και τη χρήση αυτοκινήτου, στηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Η CrediaBank εξελίσσεται μαζί με τους πελάτες της και την οικονομία, σε ένα συνεχές ταξίδι με ταχύτητα, ασφάλεια και υπευθυνότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ. Για την αγορά εισιτηρίου, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.

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