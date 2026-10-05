Χανιά: Διακοπές νερού την Τρίτη (6/10) στις Δημοτικές Κοινότητες Ελ. Βενιζέλου και Μουζουρά

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Σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές των Χανίων προχωρά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο.

Στη Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 14:30 και θα επηρεάσει τις οδούς:

Κουκουνάρας

Ελευθερίου Βενιζέλου

Τζουγκαράκη

Σκαμάγκα

Σιβρισαρίου

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Παράλληλα, διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Μουζουρά, στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, επίσης λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ΔΕΥΑΧ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες ώρες είναι ενδεικτικές και η διακοπή ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον οι εργασίες προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του προγραμματισμένου διαστήματος, τα δίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να θεωρούνται υπό πίεση, όπως επισημαίνει η Επιχείρηση.

Η ΔΕΥΑΧ ζητά την κατανόηση των πολιτών των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις εργασίες.

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