Χανιά: Διακοπές νερού την Τρίτη (6/10) στις Δημοτικές Κοινότητες Ελ. Βενιζέλου και Μουζουρά

Σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές των Χανίων προχωρά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο.
Στη Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 08:30 έως τις 14:30 και θα επηρεάσει τις οδούς:
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Κουκουνάρας
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Ελευθερίου Βενιζέλου
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Τζουγκαράκη
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Σκαμάγκα
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Σιβρισαρίου
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Μεγάλου Αλεξάνδρου
Παράλληλα, διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Μουζουρά, στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, επίσης λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Η ΔΕΥΑΧ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες ώρες είναι ενδεικτικές και η διακοπή ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον οι εργασίες προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.
Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια του προγραμματισμένου διαστήματος, τα δίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να θεωρούνται υπό πίεση, όπως επισημαίνει η Επιχείρηση.
Η ΔΕΥΑΧ ζητά την κατανόηση των πολιτών των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις εργασίες.
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