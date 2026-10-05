Κρητικό ελαιόλαδο: Ενημερωτική δράση για παραγωγούς και επαγγελματίες στις Βουκολιές Χανίων

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Ενημερωτική δράση για την ποιότητα και ανάδειξη, του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτης ΠΓΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Πολύκεντρο των Βουκολιών, έχει ως στόχο, την ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών και των επαγγελματιών του ελαιοκομικού τομέα, αλλά και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ποιότητας και της αξίας του κρητικού ελαιολάδου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, την ποιότητα, την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την επισήμανση και την ορθή αποθήκευση του ελαιολάδου, καθώς και οι σύγχρονες πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση και ανάδειξη του κρητικού προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από επιστήμονες και στελέχη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με θεματολογία που περιλαμβάνει:

• την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ,

• το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ,

• τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των βρώσιμων ελαιολάδων,

• καλές πρακτικές στο ελαιουργείο, την τυποποίηση και την αποθήκευση,

• την επισήμανση και τη σχετική νομοθεσία,

• την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου και επίδειξη γευσιγνωσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδειξη οργανοληπτικής αξιολόγησης, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ποιότητα του ελαιολάδου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς, τυποποιητές, επαγγελματίες του κλάδου, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, καθώς και σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην «αλυσίδα» του ελαιολάδου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «.. ο Δήμος Πλατανιά, συμβάλλει στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και στην ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής γης, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία και την κρητική διατροφή.



Πληροφορίες υλοποίησης της δράση...».

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