Ρομέν Γαβράς: «Σκέφτομαι να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία»

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης, γιος του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, Ρόμεν, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» και δεν έλειψε να αναφερθεί στη χώρα μας.

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης, αλλά η μαμά μου είναι παραγωγός, οπότε το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα.

Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Ξέρεις, όπως, είσαι νέος και λες, «Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι…». Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18» ανέφερε

Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με την Ελλάδα, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και… τσιγάρα, τσιγάρα. Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο.

Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα. Όπως, μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι, θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», πρόσθεσε.

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